Lío en el Barça: uno de sus capitanes se opone al partido en Miami y admite que es "injusto" para la competición

LaLiga comunicó ayer de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El presidente de LaLiga, asegura que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continentey cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando "la Champions" es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

El presidente del FC Barcelona está encantando con la iniciativa que sería una oportunidad de mercado para el club pero no todos piensan lo mismo ni siquiera en el seno de can Barça.

Los capitanes de los equipos de Primera, representados por AFE, están en total desacuerdo y quieren tener un cara a cara con la patronal. Y por si fuera poco, Frenkie de Jong, uno de los capitanes del conjunto azulgrana, ha echado más leña al fuego, al mostrarse totalmente en descuerdo con la iniciativa. En una rueda de prensa con su selección no solo denuncia que no es bueno para los jugadores sino que admite que adultera la competición, algo que ha venido denunciando el Real Madrid desde que se hizo público el traslado del encuentro.

"Entiendo a otros clubes"

El futbolista se encuentra concentrando con Países Bajos, habló en la rueda de prensa al partido que su selección disputa este jueves contra Mala y fue cuestionado por el partido de La Liga en Estados Unidos. "No, no me gusta", empezó diciendo. Y agregó: "Puedo entender a los clubes porque ellos ganan dinero y quizás pueden ampliar su marca en todo el mundo".

"No lo haría, creo que no es bueno para los jugadores. Siempre nos quejamos del calendario y esto no es bueno. Además, es injusto desde el punto de vista competitivo, porque ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entendería que otros clubes no estuvieran contentos con eso", añadió.

El neerlandés confesó que será "extraño" jugar en Estados Unidos. "Es extraño que vayamos a jugar la liga española en Estados Unidos. Al menos, eso es lo que pienso. ¿Nos escucharán? No lo creo, porque vamos a jugar allí", dijo en una intervención que compartió junto al seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman.

El exjugador y entrenador del FC Barcelona también criticó la decisión. "No tiene sentido. Frenkie da una muy buena explicación. El Villarreal siempre es un partido difícil fuera de casa para el FC Barcelona, y ahora lo juegas en campo neutral, donde al final habrá más aficionados del Barcelona que del Villarreal en las gradas. Eso no es deportividad", sentencióel técnico.