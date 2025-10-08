Tebas no se muerde la lengua y carga contra los que se oponen al Villarreal-Barça en Miami

La UEFA anunciaba el pasado lunes que de manera excepcional aprobaba la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami "debido a las lagunas normativas a nivel mundial".

.

El organismo reiteró su rechazo a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país, pero explicó que ha tomado esta decisión porque el marco regulatorio de la FIFA "actualmente en revisión no es lo suficientemente claro y detallado", y señaló que su postura no debe considerarse como un precedente.

Una decisión que ha provocado numerosas críticas en el mundo del Fútbol, empezando por el propio CSD. Desde el organismo del Gobierno que preside José Manuel Rodríguez Uribes dejan clara su postura en contra a que este encuentro se celebre fuera del país. "A nosotros nos gusta hacer las cosas en España", afirmó con contundencia.

"Tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos a España. Por tanto, sacar cosas no es en principio una decisión que veamos justificada. Está el tema de las aficiones, etc. Pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, si hay alguna dimensión que hay que analizar pues lo haremos y tomaremos la decisión cuando la Federación Española de Fútbol nos responda. Es verdad que el calendario que nos envió inicialmente era uno que no contemplaba el partido en Miami por tanto lo que le pedimos es que nos dé fe de lo que han decidido y que nos informe para poder tomar una decisión. Cuando tengamos la información pues tomaremos una decisión de acuerdo con la ley", sentenció.

"Es curioso..."

Unas críticas que no han gustado nada al presidente de LaLiga que no ha tardado en responder en redes sociales. En un mensaje publicado en Twitter carga especialmente contra el comisario Europeo del Deporte. "La UEFA aprueba el partido en Miami. Las peñas del Villarreal lo apoyan: “es una oportunidad". Pero el Comisario Europeo de Deporte @GlennMicallef y algunos que se autoproclaman voz de los aficionados vuelven a protestar", afirma.

"Curioso: hablan en nombre de todos… menos de los que sí quieren jugarlo. La Agrupación de Peñas del Villarreal, a favor de jugar en Miami: "Es una oportunidad", sentencia Tebas adjuntando una noticia en la que se informas de que la Agrupación de Peñas del Villarreal también bendice el hecho de que su club juegue en Miami.