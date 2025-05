El "lío de cuernos" que revoluciona al fútbol: engaña a su mujer con una reportera del club y lo pillan por un "descuido telefónico"

El fútbol se ha visto repetidamente envuelto en diferentes escándalos sexuales vinculados al mundo de la prostitución, sexo con menores, acusaciones de violación o vídeos eróticos. Pero si hay algo que afectado al juego y a la cohesión de un equipo han sido las infidelidades. Los líos de faldas forman parte de la historia del deporte Rey, han influido en el juego y han convertido a rivales o compañeros en enemigos acérrimos. Y en algunas ocasiones han acabado en divorcio.

Este el caso del último escándalo que sacude al futbol. El ex entrenador del Botafogo, el portugués Artur Jorge, ha revolucionado Brasil tras el fin de su matrimonio de 31 años con la empresaria María Marques. La relación, marcada por la estabilidad desde hace décadas, llegó a su fin tras descubrirse una infidelidad del técnico, actualmente al mando del equipo Al Rayyan en la Qatar Stars League.

Así lo reveló el medio brasilero Extra en un artículo titulado: “La esposa de Artur Jorge descubrió que él lo engañaba luego de que el exentrenador del Botafogo olvidó terminar la llamada”.

El entrenador mantenía un romance con la carioca Hanna Santos, nieta del ídolo blanquinegro Nilton Santos y reportera del Botafogo y su esposa descubrió la traición tras el final de una conversación telefónica con el portugués.

Hanna Santos Isntagram

Un descuido telefónico

Durante el viaje a Qatar, donde Botafogo disputó un partido Intercontinental, Artur y Hanna pasaron juntos en el centro de Doha su tiempo libre, haciéndise fotos románticas, mientras María Marques estaba en Río de Janeiro. Durante una llamada para hablar con su esposa, Artur Jorge olvido colgar el teléfono, lo que le permitió escuchar sus conversaciones con Hanna.

La separación no fue una noticia fácil para los hijos de la pareja, quienes viven distanciados de su padre.

Después de vivir tres meses en Doha, el portugués ya recibió varias visitas de Hanna, que renunció a su trabajo en Botafogo TV. La relación a distancia ha sido un éxito y ambos ya han hecho público su romance.

Tras haber sido engañada por el padre de sus hijos y compañero de vida, María Marques reactivó sus redes sociales y compartió algunas fotos de ella, sin imaginar la cantidad de comentarios de apoyo de los usuarios que recibiría. "Hay días que lo cambian todo, incluso en silencio. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque, en mi interior, algo se ha alineado. Fueron días de escuchar, de hacer una pausa y estar presente", escribió en su Instagram con una selfie sonriente.

“Días en los que aprendí a reconocer lo que me pesa, lo que ya no me pertenece y lo que merece espacio dentro de mí. Hoy, de regreso, siento que cargo con menos peso, pero con más de mí misma. Sin prisas, sin promesas, solo la certeza de que camino más ligera. Más fiel a quien soy. Hay comienzos que no necesitan ruido. Este es uno de ellos”, sentenció. Las muestras de apoyo no tardaron en llegar.