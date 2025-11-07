Luis de la Fuente sí convoca a Lamine Yamal para jugar con España

Luis de la Fuente ha hecho pública este viernes la lista de convocados para los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial de 2026, en los que España se enfrentará a Georgia y Turquía, y la gran novedad es el regreso de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona, ausente en la última ventana internacional por una pubalgia, vuelve a la convocatoria en un ataque marcado por la juventud. También estarán Yeremy Pino y Samu Omorodion, mientras que Álvaro Morata se vuelve a quedar fuera por decisión técnica.

España llega a esta última ventana del año como líder del Grupo E, con doce puntos y tres de ventaja sobre Turquía, por lo que tiene el billete al Mundial prácticamente encarrilado. Los partidos se jugarán el sábado 15 de noviembre en Tiflis ante Georgia (18:00 horas) y el martes 18 en Sevilla frente a Turquía (20:45 horas).

En el frente ofensivo, De la Fuente ha citado a Oyarzabal, Yeremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran, Samu y Borja Iglesias.

La ausencia más destacada es, de nuevo, que ha optado por no incluir a Morata, que había sido uno de los referentes del grupo. La decisión confirma la apuesta del técnico riojano por dar continuidad y dejar de lado a su capitán.

Lamine Yamal vuelve a la selección tras perderse el anterior parón y lo hace en un gran momento. En el Barcelona ha recuperado protagonismo en los últimos partidos, y su convocatoria se daba prácticamente por segura, pese a que muchas voces pedían un descanso para el delantero .

Fornals, la novedad en el centro del campo

En el centro del campo, De la Fuente mantiene la estructura habitual, con la única novedad de Pablo Fornals, que vuelve a la selección nacional. Le acompañan Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios y Álex Baena.

La ausencia de Rodri Hernández, lesionado y la de Pedri, también de baja, eran obligadas. En cambio, el seleccionador ha recuperado a piezas importantes del equilibrio del equipo. Fabián Ruiz regresa para ganarse el sitio frente a Mikel Merino, mientras que Zubimendi será la referencia en la posición de mediocentro.

La presencia de Pablo Barrios y Baean (Atlético de Madrid) da continuidad a la renovación progresiva de la medular que combina distintas generaciones. Fornals, por su parte, regresa.

Defensa con bajas importantes

En defensa, las ausencias más destacadas son las de Robin Le Normand y Dani Carvajal, ambos lesionados. La lista la integran Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Cubarsí, Huijsen y Pedro Porro.

Aymeric Laporte vuelve a liderar la zaga tras haberse asentado de nuevo en el once. A su lado estará, en principio Dejan Huijsen. Mientras que Vivian, y Cubarsí esperan su oportunidad. En los laterales, Grimaldo y Cucurella repetirán por la izquierda, mientras que Pedro Porro y Marcos Llorente cubrirán el costado derecho.

Portería sin cambios

En la portería no hay sorpresas. Los tres elegidos son los habituales: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. El guardameta del Athletic Club sigue siendo el titular indiscutible, mientras que Raya (Arsenal) y Remiro (Real Sociedad) completan la terna más estable del ciclo.