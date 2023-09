Luis Rubiales insiste en que no hubo abuso: "Mírame a la cara, soy un buen tío"

El expresidente de la RFEF Luis Rubiales siguió su defensa a través del programa del periodista Piers Morgan, 'TalkTV'. El diario británico "The Sun" ha ofrecido un adelanto de la que será la segunda entrega de la entrevista, que se emitirá hoy martes -coincidiendo con el partido de la Selección Española- y en la que el ex dirigente se refiere directamente a la futbolista Jennifer Hermoso e insiste en que no cometió ningún tipo de abuso. El ya ex Presidente de la Federación española explica su versión de los hechos: "Mis intenciones eran nobles, entusiastas, 100% no sexuales, 100%, repito, 100%. No hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso", Y añade: "Mírame a la cara, soy un buen tipo".

Durante la charla con Piers, Luis Rubiales insiste -como ya hiciera en la Asamblea de la RFEF- que "el significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común".

La tensa reunión en TalkTV se produce después de que Rubiales renunciara en la noche del domingo como presidente de la RFEF y vicepresidente de la UEFA. Si bien admite en retrospectiva que habría hecho las cosas de otra manera, aún describe el beso como "un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia".

El ya ex presidente de la RFEF, no obstante, reconoce que "debería haber actuado de manera más solemne, fría y diplomática".

Durante la entrevista, Piers confronta a Rubiales con una dura declaración de la selección de Inglaterra donde critican su comportamiento como "abuso": "Acciones inaceptables permitidas por una organización sexista y patriarcal. El abuso es abuso y todos hemos visto la verdad. No se debe tolerar el comportamiento de quienes se creen invencibles y no debería ser necesario convencer a la gente para que actúe contra cualquier forma de acoso. Estamos todos contigo, con Jenni Hermoso y con todos los jugadores de la selección española".

Rubiales nuevamente se defiende, insistiendo en que no mostró agresión cuando besó a Hermoso, de 33 años. "En ningún caso hubo agresión y bajo ningún concepto hubo contenido sexual".

"Quiero decirlo, Piers, nuevamente cometí un error, le pido disculpas, pero seamos claros, bajo ninguna circunstancia se trata de una agresión sexual".

Piers insiste: "¿Ningún abuso?"

A lo que el ex mandatario del fútbol español responde: "Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un momento efusivo y feliz".

Mientras Piers presiona a Rubiales con la investigación criminal pero Rubiales responde de manera tajante: "Tengo plena fe en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tipo".

"No hay excusas"

Mucho más duro se muestra Rubiales cuando se le habla del gesto obsceno de agarrase sus partes después de la histórica victoria: "Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto entre hombres como entre mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como ole tus genitales o algo por el estilo. Esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido".

Rubiales subraya que tomó la difícil decisión de renunciar después de hablar con su padre y sus hijas: "Ellos saben que no se trata de mí.

¿Dónde ver la entrevista completa a Luis Rubiales?

Cuándo es la entrevista de Piers Morgan Uncensored: Martes 12 de septiembre a las 20:00 hora inglesa (21:00 hora española)

Dónde se emite: TalkTV (Reino Unido)

Dónde verla en España: Apple TV, Samsung TV Plus, YouTube y Amazon FireTV