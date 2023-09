"¿Ha terminado ya el día de la mujer...?" Así es Piers Morgan, el periodista "machista" al que Rubiales dio la exclusiva de su renuncia

En Londres y en inglés. Así hacía pública Luis Rubiales su decisión de dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol consciente de que la deriva de los acontecimiento tras su "pico" a Jenni Hermoso hacían imposible que pudiera regresar a su puesto. Y no lo hizo ante cualquier medio o periodista sino ante el presentador más polémico del Reino Unido: Piers Morgan.

El ya expresidente de la RFEF envió una carta a Pedro Rocha y fue entrevistado por Piers Morgan en su ‘late night show’, donde informó de su renuncia. ¿Quién es este polémico entrevistador? El presentador escogido para esta exclusiva es uno de los más polémicos del Reino Unido y conoce lo que supone el señalamiento público. Morgan sabe -como Rubiales- que se siente al dimitir por la presión social ya que se vio obligado a dejar 'Good Morning Britian', el programa matinal que presentaba tras más de 50.000 quejas por sus comentarios sobre Meghan Markle (la "princesa Pinocho", según sus palabras).

"No creo una palabra de lo que dice Meghan Markle. No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico", dijo tras leer un extracto de la citada entrevista en la que los duques de Sussex abordaban temas tan delicados como la salud mental, el rascimo o la falta de apoyo por parte de la Familia Real británica. Las palabras del comentarista fueron denunciadas por los telespectadores, así como por numerosas organizaciones de salud mental como MindCharity.

Señalado por su "machismo"

Además, Piers Morgan ha sido señalado en varias ocasiones por sus actitudes machistas y provocó una sonora polémica en redes al publicar un "tuit" en el Día de la Mujer donde ponía “¿Se ha acabado ya el día de la mujer?, es que me estoy muriendo de hambre”.

Igualmente criticados fueron sus comentarios sobre Madonna o Julia Roberts. El comunicador hizo una serie de reflexiones sobre la artista al anunciarse su gira mundial con motivo de sus 40 años en la música: “Todo eso de intentar ser una gatita sexual cuando tienes 60 años... (...) Creo que se ha convertido en la vergüenza más grotesca de la historia del entretenimiento mundial”. Tampoco supo callar sobre Julia Roberts, a la que criticó por no depilarse las axilas.

En 2014, el veterano periodista, exdirector del "Daily Mirror", fue interrogado en relación al caso de las escuchas ilegales cometidas supuestamente en ese tabloide para obtener exclusivas. Uno de los teléfonos supuestamente pinchados fue el de Diana de Gales.

Antes de presentar Good Morning Britain, el periodista fue célebre como jurado de programas de televisión como American's o Britain's Got Talent y por haber concursado en un reality, The Celebrity Apprentice. Comenzó su carrera en diarios sensacionalistas como The Sun, en donde escribía la columna Bizarre, fue editor en News of The World y en el tabloide The Daily Mirror. También es columnista de MailOnline tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Muy sonada fue también su relación con Donald Trump al que llegó a solicitar ser jefe de gabinete de la Casa Blanca.

En el mundo del deporte, adquirió especial relevancia tras su entrevista en noviembre de 2022 a Cristiano Ronaldo en la que el portugués se despachó a gusto contra el Manchester United, su equipo en aquel momento, con el ya polémico y viral "Me han traicionado".

En el terreno personal, está casado desde hace más de una década con la periodista y escritora Celia Walden, de 45 años, y vive a caballo entre Londres y Nueva York. Juntos dieron la bienvenida a su primera en común, Elise, en noviembre de 2011. Morgan, a su vez, es padre de otros tres hijos nacidos de su primer matrimonio con Marion Shalloe: Spencer, Stanley, Albert.

Ser el elegido por Rubiales para anunciar su dimisión no ha pasado desapercibido en redes sociales donde la polémica está servida.