El día más amargo de Manolo el del bombo y su petición desesperada

Ni en el mejor de su sueños hubiera imaginado Luis Enrique un estreno así en Qatar 2022. Pero sus futbolistas lo hicieron todo bien, desde el minuto uno hasta el 98, con siete goles, con seis goleadores distintos y una actuación coral. Un debut de ensueño con el que vibró todo el país pero que supuso uno de los día más amargos en la vida de Manolo el del Bombo.

El hincha más famosos de la selección ha vuelto a mostrar hoy su amor por “La Roja” y su amargura por no haber podido estar en el espectacular arranque de España durante su intervención en Espejo Público. Y es que Susanna Griso se percató de que Manolo no estaba en la grada y decidió contactar con él. «Oye, que Manolo el del Bombo, a quien queremos mucho y es la imagen por excelencia de los mundiales, se ha quedado en tierra. “¿Qué ha pasado?” preguntaba a una reportera que se había desplazado hasta la casa del mítico aficionado.

La odisea de Manolo 'el del bombo' por viajar a Qatar para arropar a la selección:



«Estoy muy triste porque tenía todo y dos días antes de marcharme que me dicen que no tengo hotel y claro hotel en dos días no se puede buscar, lo que me ha extrañado que los que me han buscado los vuelos, no me hayan buscado el hotel. Si hay que pagarlo lo pago, pero a mí me gustaría estar y me podrían llevar en vuelo chárter en caso de semifinal o final», comentaba Manolo, a lo que añadía en ' Espejo Público’ que a él le gustaría ir el domingo.

Con lágrimas en los ojos y sin poder contener la emoción ha reconocido que se ha perdido el debut de España, que dejó el marcador 7-0 a su favor frente a Costa Rica, por problemas con el alojamiento. “Yo tenía todo arreglado y dos días antes de marcharme me dicen que tengo que tener hotel”, ha explicado.

“¡Quiero estar con mi selección!”, este es su único deseo. Por eso ha pedido ayuda: “El Mundial de Qatar ha sido un fracaso porque todo el mundo está descontento pero lo que yo quiero es ir y estar con mis chicos y mis aficiones de la ‘Marea Roja’, pero si no me echan una mano no sé si voy a poder marcharme el domingo”, ha lamentado.

«¿Tan mal están de alojamientos allí?», preguntabaSusanna Griso al invitado de ' Espejo Público’, sobre la dificultad de encontrar un lugar dónde dormir. «Unos me han dicho que cuestan 400 euros, 500 o 1000 euros pero yo lo que quiero saber es dónde voy a estar. Yo lo que quiero es ir y estar con mis chicos y estar con la ‘marea roja’ y estar con todos», manifestaba Manolo el del Bombo ante las cámaras de Antena 3.

“Nunca he estado tan triste”

«No he estado tan triste como en este Mundial», le comentaba el aficionado a Susanna Griso que para animarlo le apuntaba que la Federación seguro que puede correr con los gastos. «A mí, con que me solucione lo de las entradas, llevarme allí... El hotel yo lo pagaré si hace falta», le respondía Manolo el del Bombo apenado.

Durante su conversación con Susanna Griso ha confesado que mantiene la esperanza de que ‘La Roja’ se plante en semifinales porque si eso ocurre la Real Federación Española de Fútbol le ha prometido que costeará su viaje: “Me han dicho que si llegan a la semifinal o final me invitan ellos, y creo que ahí entrará todo”.

“Espero que puedan ayudarme”, ha concluido muy apenado. Su entrevista ha llegado al corazón de los aficionados que piden en redes a la Federación que haga todo lo posible para que Manolo y su bombo estén frente a Alemania