FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: semifinales Copa del Rey 2025, en vivo hoy

En la previa del Barcelona - Atlético de Madrid, partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, ha expresado su confianza en el equipo y su deseo de alcanzar la final.

"Hay que ir a ganar. Tenemos la ilusión de pasar", afirmó a su llegada a Barcelona, mostrando la ambición del Atlético en una competición que se presenta como una de las grandes oportunidades de la temporada.

Sin embargo, más allá del partido, el máximo mandatario colchonero también se refirió a uno de los temas más candentes del fútbol español: el arbitraje y el uso del VAR. Para Cerezo, la tecnología ha perjudicado a los colegiados más que ayudarlos.

"Los árbitros son humanos, se equivocan y aciertan, pero hay que dejarles trabajar, no criticarles y ser justos", declaró. No obstante, se mostró crítico con el videoarbitraje, asegurando que "lo que ha matado su buen nivel es el VAR, pero como no lo quieren entender, seguiremos jugando".

Elogios a Florentino y silencio sobre Tebas

El presidente del Atlético evitó entrar en polémica con las recientes declaraciones de Javier Tebas, quien calificó al Real Madrid como un "club llorón". "No he oído esas palabras", señaló Cerezo, esquivando la controversia.

En cambio, aprovechó para elogiar a Florentino Pérez y al club blanco: "Florentino es un gran presidente y tiene un gran club que se merece todos los respetos", concluyó.

Con este ambiente, el Atlético de Madrid se prepara para un duelo crucial en el Camp Nou, con la intención de dar el primer golpe en la eliminatoria y acercarse a la ansiada final copera.