Marcos Llorente desvela su "técnica del frío" que fulmina la grasa y mejora el sistema inmunitario

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir una nueva técnica para mantenerse en forma y saludable. Ya provocó una gran polémica al invitar a tomar el sol sin protección e impactó con su estricta dieta

El rojiblanco e4s un hombre estricto, en el trabajo como en la alimentación, algo heredado de su padre. A Paco Llorente le llamaban «El Lechuga» cuando jugaba en el Real Madrid por su dieta basada en los vegetales. Marcos es seguidor de la paleodieta. Sólo come productos biológicos, pero nada de lácteos ni trigo ni procesados. Sólo alimentos que estuvieran disponibles en el Paleolítico.

Y ahora vuelve a ser protagonista al desvelar un nuevo método ideal para practicar en estos días en los que España se congela. El centrocampista ha compartido un vídeo en el que se ve cómo sale a pasear a sus perros por la mañana, con una temperatura a 0 grados. pero lo que llama la atención es su atuendo: sin camiseta y en pantalones cortos.

"Y no, no me voy a poner malo..."

"Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío", comenzaba diciendo el jugador, mostrando el que ya se ha convertido en un método clave en su día a día.

"Muchos no lo saben pero la ciencia ha demostrado que el frío, además de otros múltiples beneficios, eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos. Es un antioxidante que entre otros muchas cosas se encarga de los dos procedimientos más importantes de la célula: la muerte celular y la regeneración celular", explica mientras da su paseo matutino.

"Lo malo del frío es que es gratis, y poca gente te lo va a recomendar. Y ya sé lo que estáis pensando mucho, pero no: ni me voy a resfriar, ni me voy a poner malo. Al revés, es imposible que lo haga porque como todo en esta vida requiere un proceso y una adaptación. Ya he pasado por eso. Lo mismo pasa con la exposición al sol y ayunar", sentenciaba haciendo referencia al gran debate que provocaron sus últimos consejos para estar saludables.

Innumerables beneficios

Y aunque parezca una locura la singular rutina de Llorente está sobradamente avalada por la ciencia y tiene innumerables beneficios. Exponerse al frío es lo que se conoce como el método Wim Hof o WHM, por sus siglas en inglés, que debe su nombre al atleta holandés que se ha enfrentado a varios retos complicados en medio de temperaturas gélidas. Su objetivo es mejorar la salud física y mental.

Según varios estudios científicos esta técnica quema grasas, reduce la inflamación y fomenta la segregación de la melatonina, mejorando el sueño y los ritmos circadianos.

Asimismo, ayuda a controlar y mejorar la respiración, fortaleciendo el sistema inmunitario y reduciendo los niveles de estrés.

De hecho un estudio de la Universidad de Granda demostró que la combinación de la administración de melatonina con un baño en agua fría potencia la reducción de peso y los científicos sugieren que este método puede ayudar a las personas con obesidad.

¿Te atreves a probarlo?