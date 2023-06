Las claves de Mbappé: monumental enfado del PSG, que mira al Madrid

En el PSG no se lo creen. No esperaban la carta de Mbappé diciendo que no renueva y que por tanto, podrá marcharse libre en junio de 2024.

Las prisas de Mbappé enfadan al PSG

Mbappé le dice al PSG que no renueva. Tenía hasta el 31 de julio, pero no ha esperado. Según Le Parisien el PSG lamenta no solo la forma sino también el momento que llega apenas dos días después de un vídeo en el que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, contagia su optimismo a un transeúnte sobre la posible llegada del delantero.A la pregunta “¿Vas a fichar a Mbappé? El mandatario español se limitó a responder: "sí... pero este año no...".

Presión al PSG

Le Parisien es el periódico más cercano al PSG y asegura que se ha tomado esto como una advertencia, un modo de negociar. No pueden evitar verlo como un medio de presión mediática, solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos en la historia del deporte, dice el periódico.

Cambio de opinión

Hace unos días Mbappé fue más contundente. "El próximo año jugaré en el PSG, todavía tengo un año de contrato , así que cumpliré mi contrato", aseguró durante la última ceremonia de los Trofeos UNFP que se llevó a cabo el sábado 28 de mayo. “Tengo mi contrato, estoy muy feliz, dije que estaré el año que viene y espero que hagamos un gran año".

Y el PSG puede reaccionar

El PSG no quiere que se vaya gratis al final de su contrato. Según Le Parisien, el año pasado, Qatar estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para convencer a Mbappé, pero ahora hay cansancio de que Mbappé haga tanto ruido. El periódico habla de puñalada. Y de que el PSG bien podría plantearse la marcha de su jugador en las próximas semanas, lo que se viviría como un auténtico cataclismo, dice el periódico parisino.