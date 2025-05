«El mejor entrenador y la mejor persona». Al Khelaifi irrumpe en Movistar para felicitar a Luis Enrique

Luis Enrique explicaba lo que ha sido la final de la Champions para él ante las cámaras de Movistar con Álvaro Benito y con Susana Guasch a los que se unió Mónica Marchante. Abrazó al exfutbolista, compañero suyo en el Real Madrid a las órdenes de Jorge Valdano y respondió a todo. Habló de Dembélé, del que dijo que ya era un fenómeno. «Pero había que ahondar», aseguraba. «Siempre ha sido un líder. Dime qué delantero centro de Europa presiona de esa manera», añadía. Y se admiraba con Álvaro del juego de Vitinha. «¿De dónde ha salido ese jugador?», decía.

No se olvidó de Xana tampoco, su hija fallecida de cáncer. «Está siempre conmigo y con nuestra familia», recuerda. Pero en un momento entró en escena Al Khelaifi, el presidente del PSG, para acaparar la atención, interrumpir la entrevista y felicitar a su técnico. «Estoy orgulloso. Es el mejor entrenador y la mejor persona», dijo el presidente del PSG. «Desde que he llegado a París tanto Luis Campos, el director deportivo, como el presidente, me han dado su apoyo. Ha sido muy bonito, la verdad», reconocía Luis Enrique.