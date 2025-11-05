Lo mejor del Real Madrid ante el Liverpool: un "si quiero" en las gradas de Anfield

El Real Madrid perdió este martes por 1-0 ante el Liverpool en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions 2025-26, en un encuentro en el que el portero belga Thibaut Courtois fue el mejor con ocho paradas, muchas de ellas heroicas evitando una goleada, para sostener a su equipo ante un conjunto 'red' con mucha más energía y que encontró su merecido premio en el gol del argentino Alexis Mac Allister.

El pleno europeo del conjunto merengue se cortó en tres victorias. Llegó la primera derrota de los pupilos de Xabi Alonso en esta Liga de Campeones, en su examen continental más exigente, incapaz de generar peligro a un Liverpool más enchufado y que demostró más ambición para llevarse un triunfo balsámico teniendo en cuenta la negativa racha con la que llegaba al partido. Kylian Mbappé completó su peor partido de la temporada, desaparecido entre jugadores 'reds', y la carta de Eduardo Camavinga esta vez no funcionó a Alonso. De hecho, el mejor del partido fue Courtois, salvador en varias ocasiones y al que solo pudo batir Mac Allister en la segunda parte con un testarazo en una falta lateral. El Madrid, decepcionante en ataque, no tuvo el día en el peor escenario y se queda con 9 puntos, los mismos que un Liverpool que ya coge velocidad.

¡Una pedida de mano en Anfield!

Sin embargo, no todo fue negativo para el madridismo ya que, aunque el juego fracasó en el césped, el amor triunfo en las gradas. Un aficionado del Real Madrid desplazado a Liverpool para el partidazo de Champions le pidió matrimonio a su pareja, rodilla en tierra y ésta le dijo que sí.

El gesto se produjo instantes antes del inicio del partido, cuando ambos recorrían las gradas del estadio. Con el escudo del Real Madrid en el pecho y rodeado de curiosos, el aficionado sacó un anillo, se arrodilló y, entre aplausos y cámaras, hizo la gran pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. La joven respondió con un rotundo “¡sí!” ante los gritos y aplausos de los que les rodeaban.

Un momentazo que no ha tardado en volverse viral en redes sociales y ante el que la parroquia madridista solo podía responder cantando el mítico "¡Cómo no te voy a querer!"