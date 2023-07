El aviso de Ancelotti sobre los aspectos a mejorar

Carlo Ancelotti analizó ante la prensa la victoria ante el Milan por 3-2. Una de las preguntas más frecuentes fue sobre el nuevo esquema. "Me ha gustado. Hay cosas que tenemos que modificar un poco. Nos ha costado un poco la salida desde atrás. Intentamos jugar un poco más por dentro que por fuera. La posición de Bellingham ha sido buena y ha jugado un buen partido. El equipo debe acostumbrarse a su calidad. Su llegada la tenemos que disfrutar durante la temporada. El sistema me ha gustado. A veces la presión no ha sido correcta, pero mi sensación es buena", dijo.

"Brahim ha vuelto bien después de dos temporadas con el Milan. Tiene calidad para jugar en esta posición. Juega muy bien entre líneas. Se asocia muy bien con los otros. Es una opción que tenemos y ojalá la podamos disfrutar durante la campaña", afirmó sobre Brahim. Al ser preguntado por otros jugadores tampoco dudó en tirar de elogios. "Si jugamos 4-3-3, el delantero de referencia debe ser Rodrygo y por fuera tenemos a Valverde, Güler... Tenemos opciones. También tenemos la opción de jugar con un mediapunta y un delantero, y en ese caso Bellingham-Rodrygo es la mejor opción. Es extraño encontrar jugadores con ese tipo de calidad. Y es extraño encontrarlo con 20 años. Tiene posibilidad de mejorar, pero somos afortunados de tenerle con nosotros. Tenemos a fantásticos jugadores jóvenes. Este equipo me da mucha confianza, porque veo en los entrenamientos a fantásticos jugadores jóvenes. Es un jugador fantástico. Muy importante. Un interior completo, que tiene mucha intensidad y se mueve muy bien sin balón. Es distinto a los otros medios que tenemos. Jude para buscar huecos añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria", aseguró.

Al italiano también le preguntaron por Nico Paz. "Puede jugar como número 'diez', pero en defensa se puede escorar más a la izquierda. También puede hacerlo Modric o Güler, pero el mejor para esa posición es Bellingham", zanjó.