Las manos vendadas del Barça, de nuevo bajo sospecha: "Se tiene un acceso venoso más fácil"

El FC Barcelona se mide hoy al Inter de Milán en el partido de ida de semifinales de la Champions League y el misterio en torno a los vendajes de los jugadores de Barcelona vuelve a estar en el punto de mira. Desde hace semanas si hay un asunto que enloquece las redes sociales son los vendajes que varios jugadores del Barça han mostrado en sus manos sin que medie ningún parte médico que indique cualquier tipo de lesión. Desde el dopaje a la superstición, decenas de teorías circulan en "X", TikTok o Instagram.

Y lo cierto es que, debido a la cantidad de jugadores que lo han llevado, esta circunstancia resulta cuanto menos llamativa. Muchos aficionados recuerdan que Benzema llevó la mano vendada durante casi tres años y medio tanto en el Real Madrid como en su regreso con la selección francesa convirtiéndolo en un auténtico talismán. Sin embargo, la diferencia radica en que francés si tenía una lesión que se produjo en un choque contra Marc Bartra en el partido contra el Betis disputado el 13 de enero de 2019. Sin embargo, desde el Barça no se ha informado de ningún tipo de lesión en las manos de Lamine Yamal o Robert Lewandowski lo que ha generado todo tipo de especulaciones.

"Vendaje Team"

De hecho, en el partido que el Barça ganó al Rayo Vallecano en el Olímpic y que le llevó al liderato, una de las curiosidades más llamativas fue ver a cuatro jugadores titulares azulgrana con vendajes en las manos: Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi y De Jong.

Algo que incluso llevó a Mundo Deportivo a rebautizar al equipo como "Vendaje team". Moda, lesiones, superstición. ¿A que se debe? Todo apunta a que Hansi Flick podría tener mucho que ver en esto y que se trate más de un tema de seguridad y estabilidad aunque muchos recuerdan que en el Bayern de los récords estos vendajes ya fueron bastante habituales entre los futbolistas.

"Un acceso venoso más fácil"

Sin embargo, un ex médico del Real Madrid ha vuelto a alimentar la polémica con unas explosivas declaraciones. Niko Mihic recela sobre el creciente empleo de apósitos en las manos de los futbolistas, un caso que resulta especialmente llamativo en el FC Barcelona.

«Si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas» comenzó explicando en una entrevista en Marca.

«Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas», añadió el que fuera jefe de los servicios médicos del club blanco durante siete años.

El doctor croata también criticó el secretismo que hay en torno al uso de este tipo de vendas. «Yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan 'no', pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?».

«No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo», sentenció.

Unas impactantes declaraciones a las que no ha dudado en responder Pau Víctor que es uno de los futbolistas del Barça que lleva vendaje en su muñeca. La reacción del jugador culé ha sido escueta, pero contundente. El atacante catalán ha publicado un ‘post’ con tres emoticonos de caras llorando de risa.

Sin embargo, a pesar de la polémica suscitada, esto no es algo nuevo en el fútbol. Luis Suárez, por ejemplo, ha jugado gran parte de su carrera con la mano vendada. “Tuve una lesión en Liverpool. Me jodí un hueso de la mano derecha, una fisura, y me pusieron un vendaje. Después me iba bien; ya no estaba lesionado pero me la quedé. También usaba una cinta roja en contra de la envidia y como en la Premier League no te dejaban jugar con nada aproveché el vendaje para tapar la cinta roja, y ya me quedó de amuleto y tradición", confesó. Una costumbre que Giuliano Simeone confesó haber copiado. “Él me dijo que un día se vendó la mano y metió tres goles, y que no se la sacó más. Como yo estaba pasando una mala racha, pensé en probar y vendar la muñeca porque no iba a perder nada, ¡metí dos goles y ganamos!”, relató el hijo del Cholo.

¿Para que sirven estos vendajes?

Algunos jugadores se vendan la mano para jugar por varias razones, incluyendo la prevención de lesiones, la mejora de la estabilidad y la comodidad, y en algunos casos, la superstición o la ocultación de objetos prohibidos.

Prevención y tratamiento de lesiones

Las vendas pueden ayudar a proteger la mano de impactos o lesiones, como esguinces o torceduras, especialmente en deportes de contacto como el fútbol. También pueden ser utilizadas para aliviar el dolor y mejorar la circulación en caso de lesiones.

Estabilidad y comodidad

La venda puede proporcionar mayor estabilidad a la muñeca y las articulaciones de la mano, lo que puede mejorar el control y la precisión en los movimientos. También pueden ofrecer mayor comodidad al jugador, especialmente si tiene una lesión o simplemente busca mayor soporte.

Superstición

Algunos jugadores adoptan la venda como parte de una rutina o ritual de buena suerte, creyendo que les ayuda a rendir mejor en el campo.

Ocultación de objetos

En algunos casos, los jugadores pueden usar la venda para ocultar pulseras, cintas o amuletos de la suerte, que están prohibidos en el campo de juego.