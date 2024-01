El mensaje de Pedrerol sobre su adiós a El Chiringuito que deja a todos mudos

Tras anunciar este sábado la decisión de renunciar al cargo en verano, Xavi Hernández se convirtió en el último entrenador que sucumbe a la presión del banquillo del Barcelona, que desde la salida de Pep Guardiola en 2012 ha tenido siete inquilinos en doce temporadas sin contar a los interinos.

"Ser entrenador del Barça es desagradable y cruel. Sientes que te faltan el respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental. La energía va bajando hasta que no tiene sentido continuar", confesó el técnicodespués de perder ante el Villarreal (3-5) y despedirse virtualmente del título de LaLiga EA Sports.

Antes de Xavi estuvo Ronald Koeman, que ganó la Copa del Rey en su campaña de estreno, pero los malos resultados y el pobre juego del equipo llevaron al presidente Joan Laporta a despedirlo el 27 de octubre 2021.

En esa tesitura llegó Xavi Hernández al banquillo del Barça, con el equipo en la novena posición del campeonato y al borde de la eliminación en la fase de grupos de la 'Champions'. Aunque no pudo evitar lo segundo, enderezó el rumbo en el campeonato y acabó en la segunda posición.

Al curso siguiente, el Barcelona se proclamó campeón de la Liga y la Supercopa de España, hitos que sugerían la consolidación del técnico egarense y el crecimiento del equipo. Sin embargo, ocho meses después de cantar el alirón en el RCDE Stadium, Xavi tiró la toalla.

No ha gustado mucho su forma de decir adiós, tan pronto y como en diferido. Josep Pedrerol puso un ejemplo en su programa. "Imaginaos, no es el caso, que El Chiringuito fuese mal de audiencia, no es el caso, imaginaos, yo digo hoy: "Dimito, el 30 de junio me voy, estoy cansado, no estoy bien, cambio la dinámica". ¿Haríamos un mejor programa, trabajarías mejor?", ha preguntado en medio de un silencio absoluto. "Entonces, ¡me estáis tomando el pelo todos!", ha acabado.

Porque para muchos, la manera de irse de Xavi Hernández no es la correcta. No es el club el que ha decidido y él se defiende de una posible destitución. Ahora pase lo que pase, y se necesita un milagro para que vaya bien, el canterano del Barcelona va a acabar el curso.