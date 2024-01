Xavi: "El 30 de junio me voy del Barcelona"

Ha habido cumbre en el Barcelona tras la derrota del Villarreal y el club ha decidido que Xavi continúa como entrenador hasta final de temporada. Pero el técnico ha anunciado después que no más. "El 30 de junio me voy del Barcelona", ha dicho nada más salir a la sala de Prensa tras el encuentro.

Contó cómo había tomado la decisión. "Normalmente soy así de tranquilo. Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff... con naturalidad. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando". Y ha añadido: "Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio", ha insistido.

Considera que es lo mejor: "Pienso que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable. Se ha hecho un trabajo bueno, pero creo que mi proyecto como entrenador tiene que acabar el 30 de junio. Eso liberará a los jugadores. He pensado en el club. Me siento bien y de alguna manera me he liberado. Lo tenía decidido desde hace unos días. Quiero lo mejor para el club y lo mejor es que no siga el 30 de junio".

Ha contado la reunión con Laporta tras el partido: ""Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. Al presidente el estimo mucho. Pienso que es el momento y que es la mejor situación para el club. Es momento de un cambio de rumbo y de dinámica, sobre todo, para los jugadores".

Los jugadores le han mostrado su apoyo tras el partido. "Estoy mu triste por el resultado. Después de remontar un partido, que nos remonten otra vez es una pena. Fueron errores nuestros. Asumo la responsabilidad de ese gol (el 3-4), cuando ya está terminando el partido. Hay que ser más responsable y autocrítico en este momento duro. Se nos escapan los que están arriba", resumió Araújo tras el encuentro

El central uruguayo admitió que el Barcelona debe mejorar en la defensa: "El empate es una pérdida y nos agarran al contraataque. Tenemos que estar mejor parados en cuanto perdemos la pelota. Proponemos mucho, nuestros laterales y medios están bastante altos, y son acciones en las que tenemos que tener más concentración".

Por último, Araujo reafirmó su apoyo al técnico Xavi Hernández: "Claro que hay confianza. Desde que llegó aprendimos muchísimo, hizo mucho para el grupo. Agarró un grupo que tuvo que hacer un cambio, con mucha gente joven. Venimos de ganar la Liga y la Supercopa el año pasado. Es prácticamente el mismo equipo. Es un momento duro, pero hay que levantar la cabeza y seguir"