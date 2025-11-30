Messi hace historia y se cita con Müller en la final de la MLS

El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la final de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.

La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y el Vancouver.

Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.

Por su parte, el Vancouver Whitecaps ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego. Un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del meta mexicano Pablo Sisniega entregaron la victoria a la franquicia canadiense, que tiene al alemán Thomas Muller como gran estrella.

Eufóricos en Miami

Emocionados y eufóricos, los jugadores del Inter Miami celebraron este sábado el “regalo” que han dado a sus seguidores y al capitán Lionel Messi, al convertirse en campeones de la Conferencia Este de la MLS y clasificarse a la final nacional del próximo sábado.

“Esta es la primera vez en mi vida que levanto una Copa y poderlo hacer con Messi es más que un honor”, dijo a Efe desde la cancha el extremo argentino Tadeo Allende, goleador de la noche con tres anotaciones.

“Estoy muy emocionado, pero ahora hay que pensar en lo que viene”, agregó el jugador de 26 años tras la goleada infligida al New York City por 5-1 y de alzar por primera vez la Copa de la Conferencia Este de la MLS.

El uruguayo Maximiliano Falcón y el argentino Mateo Silvetti celebraron con especial entusiasmo que sus compañeros españoles Jordi Alba y Sergio Busquets puedan cerrar sus carreras con la posibilidad de conquistar la Copa MLS.

El lateral Alba y el centrocampista Busquets se declararon muy satisfechos por poder despedirse haciendo historia. Esta es la primera vez que el Inter Miami llega a la final de la MLS y la primera que Messi disputa una copa nacional en Estados Unidos.