El motivo por el que Álvaro Carreras es el Pedri del Real Madrid

Después de Roberto Carlos, los madridistas pensaron que iba a ser imposible encontrar un lateral izquierdo con tanto peso en el equipo. Su velocidad y su manera de pegar a la pelota parecían irrepetibles. Pero se fichó a Marcelo y resultó que su sucesor terminó siendo un lateral izquierdo tan importante o más que su compatriota. Batió el récord de títulos y fue un jugador inolvidable. Su final volvió a provocar esa sensación de nostalgia anticipada de la afición madridista. Ya no había un brasileño para sacarse de la chistera con el que asombrar a todo el mundo. Eso desafiaba cualquier lógica. Por eso, el Real Madrid apostó por Ferland Mendy, un futbolista muy diferente, defensivo, pero que dio buen resultado aprovechando sus virtudes en su mejor momento físico.

Y ahora ha llegado Álvaro Carreras, excanterano, desconocido para los aficionados, que jugó el curso pasado en el Benfica. Sin sangre brasileña, pero, de repente, tan importante, tan influyente como ellos. Su aparición en el primer equipo blanco está siendo apabullante, pese a que esa camiseta suele pensar a casi todo el mundo: «Era optimista, porque le seguía de hace tiempo, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido muy gratamente», explicaba ayer el técnico Xabi Alonso. Y hoy, contra el Levante, de central, lo está volviendo a demostrar.

La llegada de Dean Huijsen antes que él y su habilidad inaudita para sacar el balón jugado, dejó un poco en la sombra las virtudes de Carreras, pero el paso de los encuentros ha hecho inevitable que el lateral destaque en el juego blanco.

Pedri, centrocampista, creador, es el futbolista de LaLiga que más pases buenos da en el campo contrario y es el eje del juego del Barcelona. El segundo futbolista de la competición que más balones buenos da a los compañeros en campo rival, es decir, ya en zona peligrosa, cuando pasar empieza a ser una apuesta, es Álvaro Carreras. Llevaba 220 (antes del encuentro contra el Levante), empatado con Hugo Sotelo.

No es solo en el pase. Vinicius, que ha hecho un golazo y Mbappé, dos futbolistas verticales, que no buscan atajos para llegar a la portería rival, son los jugadores que lideran la estadística de progresiones con el balón hacia la portería contraria. El tercero del Real Madrid, aunque a distancia de los dos delanteros, es Álvaro Carreras.

Su peso en el juego colectivo del equipo es evidente, tanto en la construcción, en el modo de ofrecer una salida por la banda izquierda, como a la hora de presionar al rival, que es una de las claves del plan de Xabi Alonso en este comienzo de temporada. Físicamente es un portento: «Comete muy pocos errores, está muy concentrado y tiene una gran calidad técnica y táctica. Es muy completo. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido», continuaba Xabi Alonso.

La banda izquierda es la zona que más ocupantes tiene en el Real Madrid, pero Álvaro Carreras, con Courtois, ha jugado todos los minutos de esta temporada. Mendy, que está lesionado, no ha disputado ni un minuto; mientras que Fran García tiene un papel secundario, menos contra el Levante, que ha sido titular.

«También tenemos a Fran, Alaba y Mendy que pueden jugar en esa posición, pero su rendimiento está siendo excelente hasta ahora», continuó Xabi Alonso, que incluyó a David Alaba en esa posición de lateral izquierdo, aunque el austríaco tiene pinta de que va a ser más central esta temporada.

La irrupción de Carreras no deja sitio para nadie, pero antes o después tendrá que descansar. «Solo llevamos cinco partidos de Liga», explicaba Xabi sobre los descansos. «Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. Todavía no sé cuándo. Tenemos que ir distribuyendo la carga. Muchos de ellos están con las selecciones. Vamos a ver con más tiempo», continuaba el entrenador madridista.