Olga Carmona, sobre el beso de Rubiales, en 'El Hormiguero': "Da rabia que se empañe que somos campeonas"

'El Hormiguero' arrancó la semana con la visita de Olga Carmona, la reciente campeona del mundo con la Selección española y jugadora del Real Madrid. El programa presentado por Pablo Motos celebró con su visita el importante título logrado por el fútbol español femenino en la final del reciente Mundial, donde la sevillana brilló marcando el único gol del encuentro que dio la victoria a España. Además, su excelente papel le valió ser elegida MVP de la final y su nominación al Balón de Oro.

El presentador del espacio de Antena 3. antes que nada, le dio el pésame por la muerte de su padre: "Fue un día con muchas emociones. Yo no sabía nada por la decisión de mi familia. Tuve la suerte de marcar el gol, pero en cuanto llegué al aeropuerto todo se torció. Fue un cúmulo de emociones, sensaciones encontradas: pasé de estar en lo más alto a estar mal". Y abundó Carmona: "Estaba contenta dentro de lo que podía estar. A mi padre le hubiese gustado que yo hubiese estado en el escenario con mis compañeras".

Ahora, desde su fama súbita en el Mundial, "me reconoce todo el mundo", "ha cambiado todo muchísimo, me para todo el mundo por la calle, y hay que saber gestionarlo". Respecto a la felicitación que más ilusión le hizo, la jugadora no puede quedarse "con ninguna", "me han llegado muchísimo".

En relación a su nominación al Balón de Oro, afirmó que "no me esperaba estar allí". "Al final es el premio a un esfuerzo grande que hemos hecho para estar allí, y de toda la gente que está detrás mía apoyando".

Rememoró su gol en la final del mundial frente a Inglaterra: "Me costó asimilar lo que habíamos conseguido". "Tardé varios días en verlo, el gol; fue algo increíble".

Asunto Rubiales

"¿No te da rabia que se haya hablado más del beso que de tu gol?", le preguntó Motos sobre el abuso de Luis Rubiales: "Da rabia que se empañe. Espero que de aquí a poco solo se hable de que somos campeonas del mundo".

Recientemente, Carmona no ha tenido "contacto con Jenni Hermoso", "aunque estoy muy cercana a ella". "A nadie le gusta estar en el foco y menos en asuntos desagradables", zanjó.

"Ha habido varios cambios en la Selección; habrá que esperar a la próxima convocatoria y a raíz de ahí a ver qué pasa", comentó la hispalense sobre los cambios en la Federación Española de Fútbol.

También hubo ocasión para hablar de la huelga de futbolistas en LaLiga: "Al final queremos solidarizarnos con esos equipos que no tienen unas condiciones mínimas para dedicarte sola y exclusivamente al fútbol".

En lo personal, Carmona aseguró no beber alcohol "salvo cerveza", estar muy ligada a su madre, orgullosa de su tierra, Sevilla, y trabajar con una psicóloga: "Con ella he aprendido que aquellas decisiones que no dependan de ti, si no te suman, que no te resten".