Mueren dos futbolistas de 19 años al volver de un entrenamiento: "El coche se desintegró..."

Luto en el fútbol italiano. El club Maniago Vajont ha anunciado la muerte de Fabio Rosa y Danilo Boz, quienes fallecieron en un accidente de tráfico. La tragedia ocurrió la noche del pasado martes en un túnel en Val Colvera, que une Frisanco y Maniago, en la provincia de Pordenone, Italia.

Otros dos heridos, incluido un compañero de equipo

Los dos hombres tenían 19 años y jugaban en la Promozione, la sexta división italiana. Andrea Zoccoletto, compañero de ambos jugadores, también iba en el coche, como conductor, según las primeras informaciones de la prensa local. Resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital. Su Renault Twingo, según se informa, colisionó con un Volkswagen Tiguan, conducido por una mujer de 72 años. Ella también fue trasladada al hospital.

Los tres hombres regresaban a casa después del entrenamiento. Según los informes policiales, el Twingo se desintegró al impactar contra el muro, tras una colisión frontal con el otro vehículo.

"Estamos con las familias y seres queridos y les seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo. Todas las actividades del Maniago Vajont Soccer están suspendidas", declaró el club italiano.