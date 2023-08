Así ven sus compañeras a Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí fue la quinta clasificada en el último Balón de Oro que ganó Alexia, pero ya ha dado el paso para ser la mejor jugadora española. Se echó la selección a la espalda cuando todo estaba en contra, cuando España venía de recibir una goleada contra Japón y acababa de encajar un tanto ridículo para el empate de Suiza. Pero Aitana demostró que está en condiciones de ser la referencia de la selección. Su mejor partido coincidió con la mejor versión de España.

«Tengo algo que llevo innato que es el carácter. Aunque no lleve brazalete, me gusta hablar, comunicar y trasladar ese carácter a todo el equipo cuando no tengo el balón, cuando lo tengo, cuando las cosas van mal», reconocía después de ser elegida la mejor jugadora del partido por segunda vez en este Mundial. «5-1 en una eliminatoria de un Mundial, estar en cuartos, hacer historia... Estamos muy contentas, creo que tenemos que estar muy orgullosas, no es fácil salir así después de lo que pasó en el partido del otro día», añadía.

Aitana marcó dos goles y dio una asistencia para liquidar el partido. Se puso el traje de lideresa en el campo y fuera. «Confiad mucho en este equipo», dijo después del encuentro.

Aitana no sólo impresiona a los especialistas que eligen la MVP de los partidos, también a sus compañeras. «Hace cosas que muy poca gente sabe hacer. Golpea con la derecha, con la izquierda, y es un privilegio poder jugar con ella y tenerla en esta selección», reconoce Athenea del Castillo. «Es una jugadora increíble, hoy mejor jugadora del partido, que te ayuda mucho cuando estás dentro del campo», dice Oihane Hernández, que fue titular por primera vez en el Mundial contra Suiza. «Aitana está muy bien, está recuperando su mejor versión y eso al final el equipo lo nota. Es una jugadora muy determinante en las últimas zonas del campo y eso da mucho al equipo», afirma Irene Guerrero, que entró en el campo en lugar de la mejor jugadora del encuentro.

«Necesitábamos recuperar sensaciones», reconocía Aitana tras el encuentro. Y España las ha recuperado siguiendo sus pasos. A los 25 años, cumplidos en enero, ya es una de las mejores jugadoras del mundo.