Suiza - España. Aitana lidera una goleada histórica en el Mundial Femenino

España está por primera vez en los cuartos de final de un Mundial y llega hasta allí de una manera espectacular, con una goleada espectacular y demostrando que es capaz de sobreponerse a todo.

Cargaba España con el peso de los cuatro goles recibidos contra Japón. Y ese peso aumentó con el gol del empate de las suizas, que igualaron el marcador sin necesidad de rematar a puerta. Laia Codina cedió la pelota a Cata Coll, sin darse cuenta de que estaba fuera de la portería y la pelota se fue directa a gol.

«Lo primero quería matar a Laia, pero luego se ha arreglado, se ha quedado en una bonita anécdota y ha salido bien todo», confesaba la portera española después del partido.

Vilda había hecho muchos cambios en la alineación, Dos de ellos eran Laia y Cata, que debutaban en el Mundial. Necesitaba estímulos la selección española para salir de la depresión en la que parecía haberle sumido la goleada sufrida ante Japón. El cambio de portera era un atrevimiento, como lo parecía dejar a Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo en los dos últimos años, en el banquillo.

Pero el estado físico de Alexia no es el óptimo todavía y su ritmo encaja mejor cuando España necesita controlar los partidos que cuando necesita acelerarlos, como sucedió contra Japón.

La suplencia de Alexia liberó a Aitana, que lideró la goleada de España desde el comienzo. Demostró su calidad en el primer gol, con ese gesto tan suyo de hacer un recorte en el área para cambiarse la pelota de pie. Y con la izquierda puso a España por delante desde muy temprano. Y repitió la misma jugada en le tercero, el que daba la tranquilidad a la selección. Esta vez, además, con un solo movimiento, descolocó a toda la defensa y a la portera y marcó con tranquilidad.

España no se hundió con el gol de las suizas y siguió jugando a lo suyo, a lo que mandaba Aitana. Aunque el gol que volvía a poner a España por delante lo marcó Alba Redondo, otra de las novedades en la alineación.

A la selección le había faltado contundencia en el partido contra las japonesas y Vilda, que había jugado sin una verdadera delantera, puso a dos en el campo. A Alba la mandó al costado derecho del ataque para que el área lo ocupara Esther, que además ejercía de capitana.

No marcó Esther, pero su presión a la defensa suiza hizo la vida más fácil a todas las que jugaban por detrás. España tenía la contundencia que buscaba con sus dos delanteras, pero perdía el brillo de Jenni Hermoso, la goleadora del equipo español. En el esquema de España no hay una jugadora que ocupe el lugar por detrás de la delantera y Jenni jugó como interior, acompañando a Aitana y a Tere Abelleira en el interior izquierdo. Desde ahí se pierde su presencia en él área, donde siempre es decisiva.

Pero de corregir eso también se ocupó Aitana Bonmatí. Con un solo toque fue capaz de robar la pelota y dar una asistencia a Jenni para que marcara el quinto con un preciso remate con la pierna izquierda.

Pero antes, por si acaso, había llegado el gol de Laia Codina, el que le permitía marcharse en paz del partido. «Cuando he visto que ha entrado, he dicho bueno ya está, comienza otro partido desde cero. Como en la vida, cuando te dan palos te levantas y una solución era meter otro. Cuando he visto que tenía la opción digo esta tiene que ser mía y así ha sido. Ha entrado y eso compensa un poco», confesaba la central española después del partido.

España ha superado todos sus problemas, el de la contundencia y el de la fragilidad atrás. No concedió contraataques sencillos a las suizas. Y, además, ha encontrado a la mejor Aitana para liderar el histórico pase a los cuartos de final.