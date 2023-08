La delantera suiza a la que adoran los independentistas catalanes

A veces hace falta sólo una broma o un malentendido para convertirse en un ídolo de masas para algunos y un demonio para otros. Eso es lo que sucedió hace unos meses cuando Ana Maria Crnogorcevic, la delantera suiza que juega en el Barcelona pidió a una periodista de la desaparecida Barça TV que le hiciera una pregunta en catalán porque no entendía el castellano. Le formuló la pregunta en español, dijo que no entendía, se la reformuló en español y pidió que se la repitieran en catalán. Suficiente para ser jaleada en las redes por el independentismo catalán.

Sucedió en octubre del año pasado después de que el Barcelona goleara al Madrid CFF por 7-0 y de que la suiza marcara los dos últimos goles del partido. La futbolista explicó después en sus redes que se trataba de una broma con la periodista de la televisión del club porque, como explicaba después en Twitter, habla seis idiomas (romanche, uno de idiomas oficiales en Suiza, croata, neerlandés, alemán, francés, inglés y español) y quería que le hablaran en catalán para aprender. De hecho acabó contestando la pregunta en español, que es el idioma en el que se maneja.

«Y ahora me gustaría aprender/entender catalán….. ¿tan dramático?», finalizaba su tuit la delantera suiza. Entre varias alabanzas por decir que no entendía el castellano se podía encontrar con alguna respuesta en tono amenazante como la del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. «Se exige respeto al español, la primera lengua en toda España luego también en Cataluña pese al pogromo permanente. Que quiera aprender catalán se respeta. Si le preguntan en español y como reconoce habla español no diga que no entiende y se ría, porque insulta y la insultarán», aseguraba el experiodista.

Suiza es la rival de España en el partido de octavos de final del Mundial. Las suizas se han clasificado como primeras de grupo después de ganar en el primer partido a Filipinas (2-0) y de empatar a cero los siguientes encuentros, ante Noruega y ante Nueva Zelanda, una de las anfitrionas.

Crnogorcevic no ha marcado todavía, los dos goles contra Filipinas los marcaron Piubel y Ramona Bachmann, una de las estrellas de su selección. Las suizas han demostrado sobre todo una gran fortaleza defensiva, ya que no han encajado ningún gol en todo el campeonato.

La delantera suiza, que llegó al Barcelona en 2019 y es amiga de varias de las jugadoras de la selección, como Laia Codina, Mariona Caldentey, Jennir Hermoso y María Pérez. Pero con la que tiene una relación más cercana es con Irene Paredes. «A veces cuido a su hijo Mateo, que pronto tendrá dos años, o tomamos café juntas y luego lo recogemos», dice. Las dos se cruzarán en el partido, pero esta vez Irene intentará que su amiga no marque.