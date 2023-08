Horario y dónde ver el Suiza - España del Mundial femenino

El nivel del fútbol femenino español ha subido mucho, como demuestran los éxitos del Barcelona y los premios individuales de Alexia, pero ha llegado el momento de demostrarlo en el fútbol de selecciones. España tiene la oportunidad de superar por primera vez una eliminatoria en una gran competición, algo que el seleccionador, Jorge Vilda, ve posible. «Si no sintiera eso, no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo, no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacerlo. También a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos el equipo», asegura.

Y eso a pesar de la dura derrota sufrida contra Japón en el último partido de la primera fase. «Realmente la derrota no es una derrota que se haya olvidado ni que se va a olvidar. Ha causado un surco profundo, pero a veces también son necesarias para la evolución y el crecimiento del equipo», dice Vilda.

Suiza tiene lo que España echó en falta en el partido contra las japonesas, la solidez defensiva. «En tres partidos no le han metido un gol. Eso significa que tiene una defensa muy sólida, tiene jugadoras que marcan la diferencia», reconoce el seleccionador español.

«Hemos trabajado a nivel de grupo, de ser un grupo más compacto, tener buenos ataques que hagan daño al rival y ser más fuertes atrás para que nos hagan menos peligro posible y evitar las contras», asume la lateral Olga Carmona, que en el partido contra Japón lució el brazalete de capitana ante las ausencias de Ivana Andrés, Irene Guerrero y Esther.

Vilda prevé que las suizas planteen un partido parecido al que vivió España contra Japón. «Un partido cerrado y correoso. Eso es lo que lo que esperamos. Sabemos que tenemos un rival de gran nivel delante y en que nos va a exigir lo mejor», asegura. «Tienen jugadoras que marcan la diferencia como Bachmann, Crnogorcevic o Reuteler. Además, tiene altura, fuerza, verticalidad en su juego y una buena portera. Thalmann. Es un equipo muy completo y por eso está en octavos de final», añade.

Pero el seleccionador intenta levantar el ánimo. «Noto un ''poquito'' de negatividad. Vamos, vamos España, vamos, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos y si pasamos a cuartos sería una gran noticia y sería histórico», dice Vilda.

El partido se juega a las 7:00h. y podrá verse en La1 y en la plataforma RtvePlay.