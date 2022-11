Luis Enrique dará a conocer este viernes 11 de noviembre la lista de convocados de cara al Mundial de Qatar. Las marcas empiezan a diseñar distintas estrategias para vincularse a este acontecimiento único. Grefusa ha organizado una campaña muy llamativa con Vicente Del Bosque y José Antonio Camacho dando una lista de convocados totalmente ficticia y bromeando sobre temas de pipas.

Menudo gustazo contar con este par de seleccionadores para Qatar ⚽️ 🙌🏻

22 mil millones de pipas convocadas para que todos las disfrutemos en el torneo … A ver quién discute la calidad de esta selección 😏 #SeleccionadoresGrefusa pic.twitter.com/lBXqdurkYt — Grefusa (@grefusa) November 8, 2022

Las redes sociales han sido las grandes protagonistas de este curioso vídeo, puesto que ya lleva más de 2.000 RT. La frase final de Del Bosque: “Muchas gracias y que lo pasemos pipa” no dejado indiferente a nadie. Hay algunos seguidores que se rinden a él: “¡Qué maravilla Del Bosque! y otros que le critican: “Da vergüenza”. Vicente consiguió el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Sin duda alguna, uno de los momentos más históricos de España.

España tiene el objetivo de pelear hasta el final en un Mundial donde hay grandes selecciones como Francia, Argentina, Brasil y Alemania, donde la gran ausencia es Holanda. Luis Enrique ha conseguido formar un grupo equilibrado mezclando juventud y experiencia. De esta manera, ha vuelto a ilusionar a una afición que llevaba unos años de capa caída.

Este anuncio aporta algo de ironía en un escenario plagado de polémicas. La última de ellas la ha protagonizado uno de los embajadores de Qatar 2022 afirmando que la “homosexualidad es una desviación mental”.

Sampaoli se ha mostrado muy enfadado con esta celebración del Mundial: “Estamos todos en ese lugar que les digo cuando hablo de la sociedad. Esta es la sociedad más estúpida de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, artistas, músicos, una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala lejos del arte. Se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que son vacías, sin sentido, ni siquiera que alguien de un color u otro haga determinada cosa. Lo veo cada día, información que sale que no existe, no sabemos nunca qué información es real, no sabemos nada. En estos momentos es difícil ser parte de esto porque a mí me incomoda un poco, inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo”.