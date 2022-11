La reflexión de Jorge Sampaoli sobre el Mundial de Catar: “Esta es la sociedad más estúpida de la historia”

Jorge Sampaoli ha sido el último entrenador en criticar al Mundial de Catar. El argentino repasó la actualidad del Sevilla después del partido ante el Betis y no pudo morderse la lengua cuando le preguntaron por el máximo torneo mundial: “Estamos todos en ese lugar que les digo cuando hablo de la sociedad. Esta es la sociedad más estúpida de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, artistas, músicos, una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala lejos del arte. Se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que son vacías, sin sentido, ni siquiera que alguien de un color u otro haga determinada cosa. Lo veo cada día, información que sale que no existe, no sabemos nunca qué información es real, no sabemos nada. En estos momentos es difícil ser parte de esto porque a mí me incomoda un poco, inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo”.

Sampaoli, sin pelos en la lengua con Catar: "Ahora no se puede quejar nadie, era antes. La FIFA determinó que el Mundial se jugara en un país en que no se debería haber jugado en una fecha en que no se debería haber jugado. Y todo por plata"



📽️@SC_ESPN pic.twitter.com/ezM2KqVeN0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 9, 2022

Sampaoli ni mucho menos ha sido el único en pronunciarse al respecto, Klopp también quiso hablar sobre este asunto: “Nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades para denunciarlos, pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas. Todos somos culpables”. El entrenador germano abrió un precedente al cuestionar públicamente una Copa del Mundo. Además, estas polémicas se están agigantando tras unas declaraciones fuera de tono de uno de los embajadores de Catar. “Tienen que aceptar nuestras reglas aquí. La homosexualidad es haram. ¿Sabes lo que significa haram (prohibido)?. No soy un musulmán estricto, pero ¿por qué es haram? Porque es una herida mental”, afirmó Khalid Salman. Tanto Sampaoli como Klopp se han ganado a los aficionados tras mojarse públicamente al respecto sobre un tema del que no se habla mucho.