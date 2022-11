El futbolista que no quiso jugar con la selección española Luis Enrique tampoco jugará el Mundial con Francia

Los seleccionadores van dando sus listas para el Mundial de Qatar. LaLiga termina este jueves con el Real Madrid-Cádiz y a partir de ahí, durante un mes, sólo va a importar lo que suceda en el gran espectáculo del fútbol y, por tanto, del deporte. Luis Enrique dará la lista el viernes 11 a las 12:30 de la mañana, mientras que otros equipos, desde Costa Rica a Brasil, ya están anunciado qué futbolistas van a formar parte de sus combinados.

El último ha sido Francia. Deschamps lo ha anunciado en la televisión pública francesa, como es habitual en las convocatorias de la selección gala. En la lista no faltan Benzema, Mbappé o Tchouameni y ha entrado también el madridista Camavinga, con quien había alguna duda tras su papel en los últimos compromisos de la selección francesa. Quien no ha entrado, aunque era más esperado es el defensa de la Real Sociedad Le Normand, con quien Deschamps no había contado otras veces y ya se olía que no iba a entrar, pese a su buena temporada. Este verano, en una entrevista en Le Equipe contó sus sueños: “No le doy vueltas a la cabeza, aunque es uno de los dos objetivos de mi carrera, jugar la Liga de Campeones y ser convocado por Francia. Sé que son cosas que no dependen exclusivamente de mí. El único parámetro que está bajo mi control es mi rendimiento. Tengo que conservar esa continuidad en el rendimiento para ser convocado. Hay que merecerlo. Hay tal competencia que es normal que resulte difícil, pero eso me motiva aún más», decía.

En una entrevista en El Larguero le preguntaron si como Laporte, había pensado jugar con la selección española, pero él lo ha negado varias veces: “Yo sólo quiero jugar con Francia. ¿España? Mi familia me mata, pero da igual que sea España o Alemania. Solo quiero con Francia”, aseguró en El Larguero.

Y lo confirmó en el As: “Siempre he dicho, agradezco mucho a España, por la oportunidad que me ha dado a través de la Real y que en Francia no he tenido para jugar a nivel profesional. Nunca podré agradecerle al país todo esto, porque con la Real me han dado la oportunidad de cumplir mi sueño. Pero yo soy francés y así me siento, y mi objetivo es jugar con la selección francesa, que es mi selección”.

Al final, no ha tenido sitio en la convocatoria de Francia, una de la favoritas para el Mundial y reeditar el título que se llevó hace cuatro años.

Convocatoria

Porteros

Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes) y Areola (West Ham).

Defensas

Varane (M. United), Kimpembe (PSG), Lucas Hernández (Bayern), Theo Hernández (Bayern), Upamecano (Bayern), Konaté (Liverpool), Pavard (Bayern), Koundé (Barcelona) y Saliba (Arsenal).

Centrocampistas

Tchouaméni (Real Madrid), Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Veretout (Marsella), Fofana (Mónaco) y Guendouzi (Marsella).

Delanteros

Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG), Griezmann (Atlético de Madrid), Coman (Bayern), Dembélé (Barcelona), Nkunku (RB Leipzig) y Giroud (Milan).