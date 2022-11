La rápida reacción de un ex madridista compañero de Sergio Ramos a su ausencia en la lista de Luis Enrique en la selección española

Aunque se quiso mantener el suspense hasta el final, Sergio Ramos no entró en la lista de la selección española de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. No ha contado con él desde que se lesionó y ha preferido llamar, por ejemplo, a Guillamón, que en el Valencia juega de mediocentro, para que haga de central si es necesario. El seleccionador español se fía de Eric García y de Laporte, no convoca tampoco a Íñigo Martínez y ha hecho oídos muy sordos a las voces que pedían el regreso del ex del Real Madrid y actual defensa del PSG. Ahora está jugando y los más críticos de Luis Enrique pensaban que la selección necesita un futbolista con jerarquía atrás, porque en momentos decisivos, los centrales con los que va España al Mundial no han terminado de ser contundentes.

Sergio Ramos apenas jugó en sus últimos meses en el Real Madrid y su primer curso en el PSG fue bastante decepcionante porque las lesiones y las recaídas le impidieron rendir al nivel deseado. Así, pasó de convertirse en uno de los hombres fuertes del vestuario de la selección, de ser cómplice de Luis Enrique, que tuvo con él favores que no había tenido con otros, a dejar de ser llamado también ahora, cuando está haciendo una buena temporada en uno de los equipos más potentes de Europa.

Aunque Luis Enrique no ha dado explicaciones y Sergio tampoco ha dicho nada, sí que ha reaccionado su compañero en el PSG y que también lo fue en el Madrid Achrafl Hakimi, que jugará el Mundial con Marruecos. “El mejor defensa del mundo”, ha escrito en inglés el futbolista marroquí que se crió en la cantera del Real Madrid.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022

Pero parece que Luis Enrique ha querido pasar página con Sergio Ramos. Quizá considera que lo mejor para el grupo es que no vuelva el central, pese a que éste ya había dejado caer que estaba dispuesta a entrar en la convocatoria aunque fuera como suplente y sin apenas minutos.

Pero Luis Enrique es un hombre con las ideas muy claras. Parece que da muchas vueltas a las convocatorias, pero parece también que cuando toma una decisión ya no se vuelve para atrás. Con Ramos ha pasado algo así: considera el seleccionador que es la hora de una renovación en la parte de atrás y que sus hombres de confianza le den lo que pide. Aunque es verdad que ha habido errores defensivos que han costado goles y que el jugador del Barcelona, Eric García, sufre cuando tiene que tomar mayores responsabilidades.

Pero Luis Enrique debe de pensar que según siga teniendo minutos más experiencia va a coger y que su salida de balón, la mejor arma del central azulgrana es lo que él le pide a un futbolista para que juegue atrás. Hay pocos jugadores en los que Luis Enrique ha confiado tanto, pese a las muchas crítica que ha recibido. Ramos sería una nota discordante de una defensa que se conoce por los últimos partidos y por eso no va.