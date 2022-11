Luis Enrique: “Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra”

“Cómo voy a dudar de eso, con todos los palos que nos dan. Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra. No tengo ninguna duda, ya vendrán las críticas. Si tengo que convencer a los jugadores y me ven dudar no hay ninguna duda. Soy el mejor seleccionador que hay en la historia del fútbol”, respondía en tono divertido Luis Enrique cuando le preguntaban si tenía alguna duda sobre su capacidad para dirigir a la selección. “No es verdad, pero me lo creo. Los palos que me van a dar”, añadía.

El seleccionador tiene fe en su capacidad y en la de sus jugadores. También en su idea futbolística. “Cuando uno decide venir a la selección, más allá de la ilusión que te genera, teníamos el claro objetivo de volver a meternos en lo que es la disputa de estas grandes competiciones y que España sea una de las selecciones que esté entre las mejores para disputarlo de nuevo. Recuerdo una frase que dije a los jugadores, que no iba a cambiar ni un ápice mi discurso en lo que respecta al fútbol. Vamos a jugar a tener más el balón que el rival y eso lo iba a respetar hasta el último partido de la Eurocopa y hasta el Mundial. Ese es el camino de nuestra selección. Hasta ahora se ha cumplido. Les recordaré que esa idea sigue vigente. Cuando uno da el máximo de lo que tiene no se tiene que lamentar de nada. Lo único criticable sería que no fuéramos fieles a la idea que tenemos”, asegura sobre el papel de España en el Mundial.

Luis Enrique recuerda que este es su cuarto Mundial, aunque lo vivirá de manera diferente esta vez. Se estrenó en el Mundial 94 y repitió en el 98 y en 2002. “El Luis Enrique persona está encantado, con muchas ganas de vivir esto de manera diferente. Cuando era jugador no pensaba en los entrenadores, me acuerdo mucho de ellos. Ahora será diferente”, asegura el seleccionador.