El contundente rechazo de Ibai Llanos a ir con la selección española en el Mundial de Qatar

El mundo del fútbol está en modo Mundial. También la televisión o los streamers como Ibai Llanos. Que el Mundial está cerca lo saben de sobra en el Real Madrid, donde los últimos encuentros se les han hecho muy largos, con varios futbolistas pensando en llegar bien a la competición, sin sufrir riesgos con su equipo. Los entrenadores ya están dando sus listas de convocados y Luis Enrique hará lo mismo el viernes 11 de noviembre, a las 12:30 horas. Entonces se desvelará el misterio y se conocerán las habituales sorpresas que el seleccionador español suele incluir en cada una de sus convocatorias.

Todavía hay quien tiene esperanzas de que el Mundial no sirva para blanquear un régimen como el de Qatar y que los futbolistas y los directivos de las selecciones sean capaces de hacer o escenificar alguna propuesta, aunque hasta ahora casi todos los protagonistas directos han eludido hablar de política para centrarse en el deporte, como si fuera posible dejar de lado todo lo demás. Ancelotti ha respondido acerca de lo que supone el Mundial y lo ha hecho centrándose en lo deportivo: “Un Mundial en invierno cambia las estructuras de las competiciones. Hemos jugado muchos partidos de la Champions. Es imposible jugar un Mundial en Catar en verano. Vamos a ver qué pasa y será un Mundial entretenido. No hay un favorito. Los jugadores no llegan agotados como en el final de la temporada y llegan en las mejores condiciones”.

En cambio, los que no son protagonistas directos sí que son mucho más contundentes respecto a lo que significa Qatar para los derechos humanos, el feminismo y cómo y a costa de qué se han construido los estadios que van a albergar los partidos. Uno de los que se ha expresado con más contundencia ha sido Ibai Llanos, que se niega a ir al Mundial.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, aseguró en un directo.

No le sale de los cojones.

Ibai Llanos tiene mucha relación con muchos futbolistas y cada vez tiene más presencia en actos futbolísticas. Es conocida su estrecha relación con Gerard Piqué, pero es que, además, esta temporada ha dado en directo la entrega del Balón de Oro que se llevó Karim Benzema y ahí aprovechó para hablar con Courtois, con Karim, con Ronaldo Nazario o con Florentino Pérez. Ibai Llanos se ha convertido en una marca propia, en la que muchos adolescentes se miran para intentar convertirse en un streamer de éxito en el futuro.

Llanos, que lo sabe, suele ser precavido en algunos mensajes que da y también puede convertirse en un creador de opinión. Su contundencia contra el Mundial de Qatar dice mucho de cómo es, pues su afición al fútbol, y al Real Madrid, es más que conocida.