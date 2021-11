El futbolista que dijo no a España y a Luis Enrique se reafirma

Deportes

Robin Le Normand, central de la Real Sociedad que fue elegido recientemente como el mejor jugador de LaLiga Santander en el mes de octubre, trabaja para ser seleccionado con Francia. Aunque también puede ser convocado con ‘la Roja’, el futbolista de 25 años descartaba días atrás esta opción al ser cuestionado por una posible llamada de Luis Enrique. “Si juego con España mi familia me mata”, respondió.

Robin Le Normand jugará su primer partido en Francia frente al Mónaco, algo por lo que ha sido preguntado en MARCA. “Es verdad que he notado más que soy más conocido, algo que me tomo como buena señal, como una motivación para seguir creciendo. Y lo de ir a la selección lo tengo en mi cabeza, como un reto, algo que sería increíble, un orgullo. Salgo cada día a entrenar para mejorar con la Real, para hacer méritos para seguir jugando titular en la Real y ver si me transformo en el jugador que merece ser seleccionado, pero tampoco me como la cabeza. Sé que todo pasa por mis actuaciones en la Real y aquí siempre salgo a darlo todo”, manifestaba.

¿Renovará Le Normand con la Real Sociedad?

Aunque Robin Le Normand tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2024, sobre la posibilidad de renovar nuevamente añadía: “Yo estoy muy feliz en el día a día de la Real, estoy concentrado en mejorar mi rendimiento para seguir siendo importante en la Real e intentar llegar a la selección, pero intento estar fuera de las negociaciones para mi futuro, porque entiendo que no me beneficia estar pendiente de ello, y tengo gente de mi confianza que lleva esos temas”.