La revolución de Luis Enrique en la selección española: hará streaming durante el Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique nunca deja indiferente a nadie. Pues bien, siempre ha sido un gran crítico de la prensa deportiva y se le ha ocurrido una solución: contar mediante su canal de Twitch las últimas informaciones de la selección española.

“Grabo este video para anunciaros que me he hecho streamer. Mi intención es stremear en el tiempo que estemos en Doha. Llegamos el 18 de madrugada, por lo que ese mismo día podré empezar. Contaré desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, establecer una comunicación más directa sin filtros, espontánea y natural interesante para todos. Es una idea que parte de forma descabellada, pero puede ser interesante para iniciar una relación directa con aficionados”, desveló en un vídeo que se está haciendo viral en las diferentes plataformas de las redes sociales.

“La idea es establecer una relación directa con los aficionados a los que les pueda interesar la información sobre la selección”, han comentado algunas de las personas que asesoran a Luis Enrique. La mayoría de aficionados le han aplaudido por una iniciativa que es moderna y que puede activar todavía más a la gente de cara a un Mundial que a muchos no le termina de ilusionar. Ya no solo por el hecho de que se dispute en Qatar en medio de una temporada, sino también porque en la selección española no se puede apreciar a ningún líder aparente, sea en su día los Ramos, Iniesta, Xavi, Piqué y compañía. En todo caso, el líder es Luis Enrique y le han dado plenos poderes.