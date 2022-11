El durísimo mensaje de una diputada del PSOE a Luis Enrique tras dar la lista de convocados de España para el Mundial de Qatar

Luis Enrique ya ha dado a conocer los veintiseis futbolistas con los que la selección española quiere hacer algo grande en el Mundial de Qatar. O al menos esos son los planes del entrenador de España, muy ambicioso en sus planes: “Mi listón es el infinito, competir cada partido que juegue la selección, el mismo objetivo de cuando llegamos hace ya tres años en la segunda etapa. Buscábamos ser competitivos y no hay nadie que descarte a España a estar entre las mejores. Sería absurdo viendo las potencias mundiales verse como favorito. La diferencia respecto al Europeo es que se dio la vuelta a la situación desfavorable porque lo que acompañaba no ayudaba. Ahora la afición está volcada”, aseguró Luis Enrique en su comparecencia. España ha competido hasta casi el final en todas las competiciones. “Va a ser la misma selección de los tres últimos años, la selección de Luis Enrique, de miedo no vamos a morir. No hay ninguna duda de lo que se va a ver, intentar dominar al rival, generar más en ataque, presionar y robar arriba. Son nuestras potencias y lo que se va a ver en Qatar. Si da para llegar al resultado es imposible de predecir”.

El Mundial de Qatar es peculiar por muchos motivos: por la época en la que se juega, a mitad de temporada, por el país y trágico por las vidas que se han perdido en la construcción de los estadios. “Se decidió en la FIFA, a pesar de todas las polémicas. Yo estoy encantado de representar a mi país allí donde sea necesario”, ha comentado el seleccionador acerca de la sede. “Es evidente que es un país que le envuelven una serie de situaciones conflictivas, pero esto depende de lo que te quieras fijar. Si te quieres fijar en lo positivo y en las cosas que se intentan cambiar para generar una sociedad más justa o si te quieres centrar en los problemas”, ha continuado. “En mi caso soy seleccionador, no político, no tengo capacidad de decisión, decido la lista que representa a nuestro país y me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de la vida de las personas pueda ser mejorada en todo el mundo, pero repito: ese no es mi trabajo”, ha dicho Luis Enrique en una larga respuesta que ha sonado más a escurrir el bulto que a otra cosa.

⚽️ Luis Enrique: "Es evidente que Qatar es un país al que le envuelven una serie de situaciones conflictivas, pero depende en lo que te quieras fijar. Soy seleccionador, no político. Ojalá la calidad de vida de todas personas pueda ser mejorable, pero ese no es mi trabajo" pic.twitter.com/ZgREIsBdrm — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 11, 2022

Ha sido Zaida Cantero, la diputada socialista, la que ha contestado, al seleccionador por lo que considera es una dejación de funciones: “Mejorar la calidad de vida de las personas no es cuestión de trabajos, es una cuestión de ética y moral de las personas. Ojalá mas implicación de nuestra selección”, ha escrito en las redes sociales acerca de las palabras del míster de la selección. “El respeto de los DDHH y del colectivo LGTBI no son un asunto solo de políticos son asunto de toda la humanidad. Decir que estos derechos es asunto de los políticos es lavarse las manos. Luis Enrique respetará estos derechos en la selección siendo seleccionador y no político ¿no?”, insiste la diputada socialista, que acaba con un mensaje desesperanzador: “Una oportunidad perdida”.