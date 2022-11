La confesión de Sergio Ramos sobre el Mundial y Luis Enrique, “desgraciadamente...”

Sergio Ramos era uno de los nombres más polémicos cuando Luis Enrique anunció que iba a dar la convocatoria para el Mundial. Con una defensa que despierta muchas dudas en todos menos en el seleccionador, la presencia de Sergio Ramos podía dar jeraquía, fuerza y experiencia a la parte de atrás de España. Pero se quedó sin ir, porque el entrenador asturiano considera que su mejor momento ya ha pasado y que quizá Sergio Ramos aporta más ruido que otra cosa al grupo. Y Luis Enrique quiere un grupo que crea en él y nada lo distorsione.

Sergio Ramos, que no fue, ha hablado ahora: “La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone”, asegura en un texto en Instagram. “Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París”, reconoce. Lo pasó muy mal en su primer año, bastante mejor en este: “¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa”, reconoce con sinceridad y sin esconder que le duele: Esduro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol”, asegura y acaba: “Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros.Gracias a todos por el cariño 🥰, quedan muchos retos y objetivos por cumplir.Nos vemos pronto .Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España! SR4″-