Qatar 2022/“Más cuernos que Shakira” o “tóxico como la central nuclear de Los Simpson”: el hilo viral que masacra a la selección y a Luis Enrique

«El infinito», dice Luis Enrique cuando le preguntan por los límites de esta selección. «Mi ilusión es competir cada partido que juegue la selección española y no creo que haya nadie fuera de España que descarte a esta selección”, afirmaba el técnico tras anunciar la lista de los 26 futbolistas que defenderan los colores de España en el Mundial de Qatar.

Ansu Fati, Marco Asensio y Hugo Guillamón son las principales novedades en la plantilla del preparador asturiano, que no ha convocado finalmente a Sergio Ramos ni a Borja Iglesias, las ausencias más sonadas. Madrid, con 6 y Cataluña y C. Valenciana, con cinco internacionales respectivamente son las regiones que más aportan al combinado de Luis Enrique. Además hay dos nacionalizados Laporte y Ansu Fati. Desde su anuncio, se han repetido dida tras dias los análisis de los expertos sobre la presencias y la ausencias, sobre el estado de forma de los futbolista o sobre los aciertos o errores de Luis Enrique. Sin embargo, un hilo en twitter se ha vuelto viral en los últimos días por su análisis jocoso e insultante de los jugadores de “La Roja”.

“En 10 días 26 guerreros van a emprender la aventura más bonita de sus vidas, tratar de ponerle la segunda estrella a LA ROJA. Dentro hilo”, comienza escribiendo el usuario @therational62 que apartir de ahí no deja títere con cabeza.

“Más tóxico que la central nuclear de Los Simpson” dice del seleccionador y subraya que “tras fracasar con todos sus equipos le ofrecieron entrenar la mejor plantilla de la historia del fútbol y gano el sextete. Desde entonces la gente se piensa que es buen entrenador. Y él también”.

“Más fuerte que el vinagre”, “menos carisma que una lavadora” o “su mejor gol fue follarse a Dua Lupa” son algunas de las lindezas del “tuit” que no solo ha llamado la atención en la red social sino que circula como la pólvora en grupos de Whatsapp. Pero aún hay mucho más:

𝐔NAI SiMÓN: Si de algo podemos presumir en España es que siempre hemos tenido grandísimos porteros. Unai es la excepción que confirma la regla. Ni Casillas hace tanto el ridículo en tiktok. Para ganar el Mundial con éste, tiene que acabar pichichi hasta Yeremi Pino.

ROBERT SÁNCHEZ: Su historia no deja indiferente a nadie. Nos lo coló Lucho en la pasada Euro sin que lo conociera nadie y 2 años después seguimos sin saber quién coño es. Tan moreno que seguramente no sea ni español, como la mitad de sus compañeros de selección.

DAVID RAYA: Encofrador nacido en Jaén hace 24 años. No le gusta mucho el fútbol. Luis Enrique lo lleva para que Robert tenga con quién hablar en el banquillo.

𝐃ANI CARVAJAL: La selección lo ganaba absolutamente todo hasta que debutó él. Eso no quiere decir que tenga la culpa, pero tampoco hubiera pasado nada por dejarlo en su p... casa creo yo.

LAPORTE: Este es un francés al que no quisieron en su selección que vio en España la gran oportunidad de convertirse en internacional, algo que Luis Enrique no le niega a nadie. No sabe ni situar Bilbao en el mapa.

ERORR (Eric) GARCÍA: Este sí es español, lamentablemente. De este no voy a hacer ni chistes. Es más malo que un cáncer de colon pero Luis Enrique se lo lleva hasta al baño. Y lo peor es que solo tiene 21 años. Va a jugar más Euros y Mundiales que Zubizarreta.

AZPILICUETA: Lo de César es otra historia de superación. Toda su carrera como futbolista siendo un don nadie en España y de repente un día nos lo encontramos jugando una final de Champions como capitán del Chelsea. Jugará los mismos minutos que Hugo Guillamón.

𝐇UGO GUILLAMÓN: Imagínate como de malo tienes que ser de central para que te acaben reconvirtiendo en mediocentro creativo. Pues Luis Enrique se lo lleva de central. Su cabeza tiene fronteras propias.

JORDI ALBA: En un momento con tantos bandos y una selección tan dividida hace falta gente como él que una a la afición. Lo odiamos todos. Lleva un par de años que pierde tantos balones como pelo...

PEDRI: Es el nuevo Iniesta si Iniesta hubiera jugado toda su carrera con dos esguinces de tobillo. Es el jugador con más calidad del equipo y no hubiera ido ni convocado a Sudáfrica en 2010.

BUSQUETS: Más viejo que un bosque de hayas. Gasta menos kalorias por partido que tú durmiendo y es más lento que el internet Explorer sin wifi. A ese ritmo puede jugar 10 mundiales más. Es un atleta de élite y tiene el cuerpo de un maquinista de Renfe.

KOKE: Desde el 2013 yendo con España y todavía no entiendo qué pinta ahí. Verlo en el once me da más pereza que un Catar-Ecuador.

MARCOS LLORENTE: Está más fuerte que el vinagre de cooperativa pero todavía no sabemos de qué coño juega. Hizo una temporada buena en el Atleti, Luis Enrique lo metió en una lista y creo que por error se le ha olvidado quitarlo. Más cuernos que Shakira.

ÁLVARO MORATA: Toda su carrera estafando a los mejores clubs de Europa, es el Mario Conde del fútbol español. El tronco más caro de la historia. Le ha dado una nueva dimensión al concepto sobrevalorado. Si ganamos el Mundial con él de 9 nos regalan también la Euro.

MARCO ASENSIO: Muchos pensábamos que estaba ya retirado hasta que lo vimos en la última lista de Lucho. No lo quieren ni los del Madrid. Vive de marcar un gol desde fuera del área al año. Pero su mejor gol fue follarse a Dua Lipa.

YEREMI PINO: Este cabrón es bueno. Además es canario y cara de estar sin escolarizar por lo que seguramente se haya pasado toda su infancia jugando al fútbol con los gitanos de su barrio. De revulsivo me vale.

Y Suma y sigue... Otros usuarios, como @BrioEnfurecida también han realizados hilos similares en el que se mofan de la belleza de Pau Torres o Llorente y de la “madurez” de Alba o Koke.

A las puertas del Mundial, que comienza el próximo domingo, los memes, las burlas, los hinchas falsos y los análisis disparatados también forman parte de la cita futbolista más importante del planeta.