Mundial Qatar 2022: Así podrá ver Barcelona partidos de España en una pantalla grande pese a Ada Colau

La selección española comienza el miércoles que viene su participación en el Mundial de Qatar de 2022, donde los chicos de Luis Enrique esperan llegar lo más lejos posible y ser competitivos como lo han sido en otros torneos que han disputado bajo el mando del entrenador asturiano. Costa Rica es la primera piedra del camino y después llegará la gran apuesta, el partido que, supuestamente, tiene que definir en qué posición pasará España, si pasa, a los octavos de final. Alemania espera el 27 de noviembre, en el segundo encuentro del Mundial para la selección. No es la mejor Alemania, pero sólo su nombre ya provoca respeto en los rivales.

Será ese el encuentro que pueda verse en una pantalla gigante en Cataluña, en la sala Astoria y pagando una entrada. Lo ha promovido Barcelona por la selección después de que la alcadesa de la ciudad, Ada Colau, asegurase que no iba a dejar ver partidos del Mundial en una pantalla grande en la ciudad por motivos éticos. Hace ya meses que la alcadesa se negó a “poner recursos públicos ni espacio público a disposición de seguir un Mundial que se hace en una dictadura”. Como muchas otras personas, considera que “es un error que el Mundial se juega en Qatar, donde rige una dictadura, varios derechos humanos básicos no se respetan y en la construcción de estadios han muerto miles y miles de trabajadores. Colau dejó claro que el Mundial, “un evento deportivo mundial, que tiene que promover los valores de la democracia, de la paz y los derechos humanos”, no puede blanquear un régimen que va contra todo eso.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Bacelona, Josep Bou no entiende la postura de la alcadesa: “«Los barceloneses también tienen derecho a seguir los partidos de la selección en el Mundial, no me parece correcto que Colau niegue sistemáticamente la instalación de una pantalla para ver a España, ella tiene que ser la alcaldesa de todos«, aseguró.

No es la primera vez que Colau se niega a poner una pantalla gigante para seguir a la selección. Para algún partido de clasificaicón, la respuesta fue: “La clasificación del Mundial de fútbol es una prueba muy importante, será emitida por televisión y los ciudadanos interesados podrán verla»,.

“Barcelona por la selección” es quien más se ha movido para intentar que se van encuentros de la selección española. Según han manifestado en varios medios, no se creen que la razón de que no se cedan sitios públicos para ver a España sea el país organizador: “La realidad, es que no quiere ser cómplice de que Barcelona se llene de banderas españolas, tal como sucedió en el partido España-Albania el pasado marzo en el RCDE Stadium”.

En ese partido, la selección volvió a jugar en Barcelona tras muchos años y el campo del Espanyol se llenó de aficionados de España, que querían disfrutar sin problemas de la selección.