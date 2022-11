Mundial de Qatar 2022: Luis Enrique alucina con Marco Asensio: “Es otro nivel”

El pasado mes de junio, Marco Asensio volvía a una convocatoria después de un año y medio fuera del radar de Luis Enrique. Ya se quedó sin hueco en la lista para la última Eurocopa y varias veces ha estado cerca de dejar de contar para la selección, pero ha vuelto a coger ese tren y ahora, a pocos días del debut en Qatar ante Costa Rica, apunta incluso a titular. El seleccionador quiso elogiar especialmente al madridista después de su actuación en el amistoso frente a Jordania y alabó su partido incluso antes de que le preguntaran por él. «Ha estado soberbio, a otro nivel. Ha estado muy bien de nueve, más allá de que intentamos corregirle su movilidad para que aparezca donde nosotros queremos; y luego en la segunda parte lo hemos probado de interior y me ha encantado. Con esa actitud puede jugar de lo que quiera», decía Luis Enrique de un futbolista que no era ni mucho menos un indiscutible hace unos meses y que ahora está haciendo pensar al seleccionador si le guarda un hueco en el primer once mundialista.

Sobre todo en el primer tiempo, Asensio se entendió muy bien con Ansu Fati, la otra gran noticia para España del amistoso jordano. El madridista le dio la asistencia del 0-1 al atacante del Barcelona, al que Luis Enrique quiso esperar para meter en la convocatoria al final. «Es un jugador con una gran relación con el gol y su partido es una buena noticia, intentamos generar confianza a los futbolistas para que den su mejor nivel y ha estado bien», continuaba el técnico asturiano, que pedía no sacar muchas conclusiones de algunos de los experimentos que hizo.

Antes del partido les preguntó a sus futbolistas cuántos minutos necesitaba cada uno para llegar perfectos ante Costa Rica y, a partir de ahí, hizo el once y los cambios: Laporte de lateral izquierdo; Rodri de central en la segunda parte; Dani Olmo y Asensio terminando como interiores; David Raya y Robert Sánchez compartiendo la portería... Cosas que seguramente no se verán en el Mundial. «Hoy han marcado los tres jóvenes y el próximo día igual marcan los veteranos, esto es un equipo. Sumar jugadores al gol y la ilusión que cada uno nos aporta es lo que nos hace ser positivos. Ahora empieza de verdad el Mundial y ya estamos deseando llegar a nuestro lugar de concentración», cerraba Luis Enrique, que solo se puso serio al hablar de la lesión en el tobillo derecho de Gayà, un problema que podría dejarle fuera de Qatar 2022 en las próximas horas.

«En una acción solo, al poner un centro, se hizo daño y tuvo un problema, pero esa información pertenece al jugador y no os la puedo dar. Este viernes tomaremos una decisión al respecto cuando lo tengamos claro. Es claramente la noticia desagradable de estos primeros días de concentración».