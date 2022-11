La defensa de Nuria Marín, de Socialite, a Maluma antes la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Maluma ha sido uno de los cantantes que no se ha negado a participar en el Mundial de Qatar 2022. Lo que pasa es que cuando ha intentado defender su posición no ha encontrado mejores argumentos que enfadarse y salir huyendo ante un periodista. “A ver, son un poco pobres los argumentos de Maluma. Son pobres e inexistentes, pero también me parece surrealista que un periodista que esté cubriendo el Mundial de Qatar cuestione la presencia de Maluma en Qatar”, ha asegurado Nuria Marín, la presentadora del programa Socialite, de Telecinco, al hablar de una de las polémicas antes de empezar el Mundial y su inauguración. “No quiero defender a Maluma ni mucho menos, pero también quiero recalcar que hay algunos artistas que se han bajado por postureo y no por convicción. Lo tengo que decir”, ha continuado para, aunque diga que no, sí defender el artista colombiano.

Han sido varios los artistas: Chanel, Skakira. Dua Lipa o Rod Stewart, los que han dicho que no querían saber nada de participar en el Mundial y aunque algunos dudaron antes de negarse, al final no quisieron estar en Qatar, bien por principios o bien por conveniencia, aunque es lo mismo, lo cierto es que, frente a otros, no están.

Pero para la presentadora del programa del corazón de televisión hay una clara injusticia en lo que está pasando. Mientras los futbolistas y los periodistas están en Qatar y a nadie se les ocurre criticarles porr estar allí y hacer su trabajo, los artistas se encuentra en la diana por lo mismo, hacer su trabajo. Se les acusa de blanquear el país, pero al resto no. “Se está poniendo toda la lupa en lo que hacen los artistas, y no en los futbolistas, Basta ya de activismos de sofá. Hay mucha gente cancelando y que luego van a ver los partidos. ¿Eso dónde nos deja? Me da un poquito de rabia”, dijo la presentadora.

Las protestas van a seguir. Así, un grupo de activistas colgó la pancarta “La FIFA mata. Copa del Mundo 2022: 6.500 muertos” durante breves minutos en el Pont des Arts, uno de los puentes más famosos que surcan el río Sena de París, en protesta por los miles de trabajadores inmigrantes fallecidos en Qatar para construir el Mundial que comienza hoy.

La autoría de este acto de protesta efímero corresponde al colectivo francés de “Les Dégommeuses”, que se presenta como un equipo de fútbol compuesto sobre todo por lesbianas y personas trans que tienen como meta luchar contra las discriminaciones.

Los pocos minutos en los que la pancarta estuvo visible -16 metros de largo por 4 de altura- sirvieron para llamar la atención de algunos transeúntes y turistas. Las activistas encendieron además bengalas de color rojo y verde.