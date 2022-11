Maluma protagoniza el momento más tenso del Mundial de Qatar al ser preguntado por los derechos humanos

Maluma se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada de hoy tras protagonizar un tenso encuentro con un periodista israelí. Mañana, domingo 20 de noviembre, comienza el Mundial de Qatar y será la ceremonia de inauguración, evento lleno de polémica por la falta de artistas que han rechazado no asistir en defensa de los derechos humanos. Shakira o Dua Lipa han sido unas de las cantantes que se han negado a participar en el evento por no estar de acuerdo con la ideología del país. Maluma, por el contrario, sí aceptó este reto e, inevitablemente, ha sido preguntado por ello, algo que no ha sentado muy bien al artista colombiano.

Durante una entrevista con un periodista israelí, inevitablemente ha sido preguntado por esta cuestión. “Tú sabes que te debo preguntar. Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte de esta Copa del Mundo debido al mal récord de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa: ‘Maluma, ¿no tienes problemas con la violación de estas cuestiones en ese país?” le formuló el reportero. “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo voy para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando al fútbol también” contestó el artista colombiano. Tras esto, el periodista volvió a insistir, exponiendo que “estaría ayudando al régimen a encubrir la situación” con su actuación. Tras esto, Maluma espetó al equipo: “¿Tengo que responder a esa pregunta?”. Su gente le dijo que no y el artista, enfadado, abandonó el lugar de la entrevista.

Que le da igual porque solo quiere disfrutar, para sorpresa de nadie. pic.twitter.com/kuWvhQ3pyA — Raquel (parody) (@RaqeulCarbalall) November 19, 2022

Al instante, las imágenes han dado la vuelta al mundo y se han hecho virales. Son muchas las voces críticas contra el artista por su participación el Mundial de Qatar en estadio Al Bayt. La opinión pública está muy polarizada en estos momentos por esta cuestión y las redes sociales están que arden en relación a este conflicto ideológico y moral. ¿Cómo será la actuación del colombiano en el evento deportivo? ¿Será este enfrentamiento el primero de muchos durante el desarrollo de la Copa Mundial?