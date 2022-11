Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 23 noviembre

El Mundial de Qatar sigue con su primera semana de vida. Este miércoles llega el esperado debut de la selección española de Luis Enrique y también otros alicientes como ver el estreno de Keylor en su último Mundial, la actuación de Courtois, Hazard, Modric, la selección alemana...

Pues bien, en el día de hoy los partidos son los siguientes: Marruecos vs Croacia (11:00), Alemania vs Japón (14:00), España vs Costa Rica (17:00) y Bélgica vs Canadá (20:00).

El Marruecos vs Croacia tiene como principal atractivo ver a Modric, aunque este no es el único aliciente. También es la puesta en escena de Achraf. El ex madridista juega este Mundial con Marruecos tras renunciar a España.

En el Alemania vs Japón la duda está en comprobar si la selección germana es tan fiable como en otros Mundiales. Pese a que tiene buenos jugadores, está lejos de conseguir su mejor nivel respecto a otras etapas.

El España vs Costa Rica supone un duelo decisivo de cara a empezar con buen pie. Luis Enrique acapara los focos de líder por delante de cualquier futbolista. Por su parte, Costa Rica tiene como atractivo disfrutar de los últimos partidos de Keylor Navas en una Copa del Mundo.

Por último, el Bélgica vs Canadá (20:00) también cuenta con varias premisas, entre ellas ver en acción tanto a Courtois como a Hazard.

Pero el plato fuerte de la noche será el Francia vs Australia. Sin el lesionado Karim Benzema, Francia deberá demostrar su podería con un Mbappé que llega como líder. Tras conquistar el último Mundial, los galos buscan revalidar el título con una generación de jugadores que puede pasar a la historia: Camavinga, Griezmann, Tchounameni, Mbappé, Dembelé...

El menú de hoy es imperdible para cualquier aficionado al que le guste el fútbol y quiera disfrutar del mayor evento del fútbol a nivel de selecciones.