Los mejores memes del fracaso de España vs Marruecos en los penaltis

España no pudo contra Marruecos. Se dejó todos los goles contra Costa Rica y después ha bajado el nivel del equipo, que empató contra Alemania, perdió frente a Japón y no pudo marcar un gol en 120 minutos contra un Marruecos muy bien entrenado y se queda fuera del Mundial en los octavos, como el pasado Mundial, contra Rusia. También con una posesión infinita, el partido se fue a los penaltis. Y España no supo tirarlos.” Siempre es un cara o cruz, esta vez nos ha tocado cruz, hemos fallado los tres primeros penalties y así es muy difícil pasar”, aseguró Busquets después del partido. El único que quedaba del equipo campeón, está viviendo también la época mala.

El futbolista analizó el choque y destacó la solidez defensiva del conjunto marroquí. “Ha sido complicado, nos costaba mucho, hemos intentado desgastarlos, a veces lo hemos conseguido y nos ha faltado esa pizca de suerte en el último remate”, expresó.

“Hemos hecho méritos, ha sido un partido duro, ellos defendían en su campo. A medida que pasaban los minutos hemos encontrado más hueco. Al final incluso hemos tenido la de Sarabia y luego se han dado los penalties de la manera más cruel” afirmó.

Bono fue parando los penaltis que iban tirando los jugadores del equipo español. Sin puntería y flojos, superados por la presión y por el cansancio.

A pesar de que Luis Enrique había dicho que se habían practicado hasta 1.000 veces, lo cierto es que la selección española no ha metido ni un gol en la tanda de penaltis. Ni durante el partido ni después, desde los once metros.

En las redes sociales, en cuanto se ha perdido el encuentro, han empezado los tuits virales acerca de los fallos.

Para España, el mayor drama ha sido en el lanzamiento de penaltis, porque de los tres que lanzó. Los tres que, según Luis Enrique, el decidió que lanzaron, no metió ni uno.

Después del encuentro Rodri salió a hablar con los medlios y aseguró que aunque los penaltis se trabajan, luego, cuando llega la hora de tirarlos, hay mucha cuestión de suerte. El problema también ha sido que durante el partido, la inmensa posesión española no sirvió de nada.

Luis Enrique ha tenido sus críticos, pero los resultados les habían callado. Hasta ahora.

Luis Enrique ha sido una de las sorpresas del Mundial por la naturalidad con la que ha hablado con los aficionados en las redes sociales y así también quitaba presión a los futbolistas. Pero al final, no ha servido.