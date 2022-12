La durísima palabra de Pedrerol contra Luis Enrique tras perder contra Marruecos

No pudo ser. España no pudo con Marruecos, incapaz de hacerle un gol en 120 minutos y en tres penaltis de la tanda. España dio su peor imagen en el tercer partido. No pudo ser porque no tuvo profundidad ni gol. Y los jugadores no estuvieron acertados. Sin embargo, está claro que el entrenador marroquí eligió mejor los jugadores.

“Estamos jodidos porque otra vez no vamos en los penaltis, el momento del partido en el que más queda todo al azar y en el que puede pasar cualquier cosa. Jodidos también porque queríamos más y teníamos equipo para ello. Pero también estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hay que seguir trabajando”, aseguró Marcos Llorente, titular por sorpresa en la banda derecha.

Sobre Marruecos, Llorente comentó: “Ellos estaban bien ordenados atrás, muy solidarios todos, haciendo coberturas, ayudas... Y nos ha resultado complicado”.

“Luego el campo estaba un poco irregular y nos ha costado llevar rápido el balón de un lado a otro. Si a eso le sumas que el otro equipo estaba muy bien cerrado, muy ordenado y con gente fuerte en el medio... Al final no hemos conseguido hacerles daño”, agregó.

No tenía sensación de decepción. “Decepción no porque trabajas cada día con una idea, la llevas a cabo y las cosas no salen, y cuando la actitud ha sido de 10 de parte de todo el equipo, no solo hoy, cada semana, cada día. Al final ‘decepción’ no creo que sea la palabra, pero nos hemos quedado con ganas de más”.

“Obviamente creemos que tenemos equipo para más y obviamente este equipo tiene objetivos más grandes”.

Pero las críticas más duras van a ser para Luis Enrique. El primero fue Josep Pedrerol, que había sido crítico antes. El presentador de El Chiringuito lo definió con una palabra: “Fracaso”

No se sabe cuál va a ser el futuro del Luis Enrique: “Este no es el momento (para hablar de su futuro). Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera”, dijo.

Además, afirmó que los jugadores y el cuerpo técnico son los representantes “de un país como España” y, por eso, “hay que saber felicitar al campeón” porque, declaró, Marruecos jugó su partido “y le salió bien”.

“Han sido mejores en la tanda de penaltis y se felicita. Esto es así. El fútbol es un deporte maravilloso y apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara: se puede ganar sin atacar. Hemos intentado generar, nos habría gustado generar más, lo sé. Nos ha costado, hemos generado once disparos y en la última jugada Sarabia ha dado al poste. Los penaltis nos han costado. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Lamento los que no han podido participar. Les felicito”, apuntó.

Asimismo, reconoció que la “responsabilidad” de la elección de los tres primeros lanzadores de los penaltis que falló España fue suya: “Les consideraba los más especialistas. El resto decidió por cómo se sentían. Los otros no han podido tirar. Bono es espectacular, con un porcentaje de aciertos soberbio. Hemos dado el cien por cien y lo siento enormemente por la afición”, finalizó.