Marcelino, De la Fuente, Rafa Benítez... el relevo de Luis Enrique está en marcha

Marcelino espera la llamada de la Federación. “Está libre”, dicen en su entorno, unas palabras que dicen algo más que lo obvio. No son muchos los entrenadores de primer nivel que no tienen contrato en vigor y el técnico asturiano es una alternativa bien valorada por la Federación. El ex entrenador del Athletic de Bilbao ha rechazado varias ofertas para continuar en el fútbol de clubes con la vista puesta en poder hacerse cargo de la selección después del Mundial. La ilusión de Marcelino es ser seleccionador, pero no es la única posibilidad.

La duda es deportiva y económica y Luis de la Fuente, el seleccionador sub’21, es la otra posibilidad que se plantea la directiva de Luis Rubiales. El ascenso del seleccionador con el que España ganó la Eurocopa de la categoría en 2019 sería una apuesta de continuidad, un entrenador de la casa que conoce a la mayoría de los jugadores en disposición de ser convocados porque ya han pasado por sus manos y que se maneja con el mismo estilo con el que la Roja se viene manejando en los últimos tiempos. De la Fuente, además, se ha tenido que adaptar desde la llegada de Luis Enrique a la selección absoluta, a no poder convocar a una gran cantidad de jugadores elegibles para su categoría porque eran llamados por el asturiano para la selección mayor. Dani Olmo, Ferran Torres, Marco Asensio, Ansu Fati y ahora Nico Wlliams o Yeremy Pino son algunos de esos futbolistas de los que se ha visto obligado a prescindir.

La selección no puede lanzarse a por otros entrenadores del alto nivel, como Valverde o Emery porque tienen contrato en vigor y, además, están fuera de mercado para las posibilidades de la Federación. La duda con De la Fuente es el precedente de Iñaki Sáez, que después de ganar el primer Mundial para España, el sub’20 de Nigeria en 1999 con Xavi y Casillas, fracasó con la absoluta en la Eurocopa de 2004, donde no pudo pasar de la primera fase.

Si ninguna de estos dos entrenadores fueran los elegidos, la Federación tendría que irse a buscar un entrenador veterano ya en el final de su carrera o en la cuesta abajo, como sucede habitualmente en otros países. El perfil suele ser un entrenador joven o uno veterano al que le gusta la idea de ser seleccionador para completar su carrera. Con técnicos de este tipo, como Luis Aragonés o Vicente del Bosque, España ha conseguido sus grandes éxitos. Contratar a seleccionadores en el mejor momento de sus carreras, como es el caso de Luis Enrique, es algo extraño, que sólo ha sucedido en este Mundial con Hansi Flick en Alemania y Roberto Martínez en Bélgica, los dos eliminados en la primera fase.

Entre los técnicos veteranos destaca Rafa Benítez, ganador de dos Ligas con el Valencia y de una Copa de Europa con el Liverpool en los primeros años de este siglo. Pero todo depende de la decisión de Luis Enrique y de la reunión que mantenga con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Aunque la sintonía que demostraban en los primeros tiempos de la carrera del asturiano como seleccionador y tras su regreso, parece un poco resquebrajada después de lo sucedido en este Mundial, donde Luis Enrique ha tenido poder absoluto para caer en octavos, igual que sucedió hace cuatro años con Fernando Hierro como seleccionador interino.