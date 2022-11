Lo que hizo el Manchester United a Cristiano Ronaldo tras la muerte de su hijo que tanto le enfadó

Cristiano Ronaldo ya está entrenándose con Portugal para disputar en Qatar el que puede ser el último Mundial de su carrera. El delantero salió junto a los otros 25 convocados por el seleccionador nacional, Fernando Santos, para el Mundial de Catar, entre los que se encuentran Diogo Costa, Rubén Neves, Rúben Dias, Pepe, Vitinha, António Silva, João Félix y William Carvalho, entre otros.

A sus 37 años el futbolista está quemando los últimos cartuchos de su vida deportiva y la selección es su refugió después de haber dinamitado el Manchester United con sus declaraciones hablando de traición. Sus hermanas, Elma y Katia Aveiro, cerraron filas con el astro portugués tras su polémica entrevista porque, defienden, “las verdades son para decirlas”.

En su perfil de la red social Instagram, Elma Aveiro, hermana mayor de la estrella lusa, compartió varios momentos de la entrevista y aseguró que “las verdades son para decirlas”. Además, afirmó que “la gente sólo nos quiere cuando es conveniente. Ese es el mundo en el que se vive, por desgracia”.

“Otra entrevista desde el corazón. Siempre estaré orgulloso de ti, mi querido hermano”, dijo Elma.

Katia, otra de las hermanas mayores del futbolista portugués, compartió en la misma red social una crítica velada a quienes cargan contra su hermano: “Me impresiona ver cómo el ser auténtico molesta a la gente, incluso me hace gracia”.

“El valor es para quien lo merece, el carácter es para quien lo tiene, cambia siempre por ti y nunca para complacer a otro”, compartió.

Ronaldo está muy enfadado con el club inglés y en la entrevista habló de otro tema que le distanció aún más. En abril, Ronaldo y su esposa Georgina sufrieron la pérdida de un bebé urante el parto. Aficionados del United y de los clubes rivales se acercaron con sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia Ronaldo, incluso por parte de los seguidores del Liverpool, que cantaron You Never Walk Alone en el minuto 7 de su primer partido en casa tras conocer la trágica noticia. “Nunca esperé ver esto”, aseguró Ronaldo durante la entrevista, emocionado con ese cariño e indignado con el cariño que no tuvo desde su club: “El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento tan difícil”, aseguró con contundencia. “Mi hija de 3 meses fue al hospital en julio, así que me perdí la pretemporada. Me dolió que la dirección del club no me creyera.”

Ahora el futuro está por escribir, aunque ya se está en ello. El Manchester United está “considerando” su respuesta a las duras acusaciones de su jugador Cristiano Ronaldo y la dará a conocer “después de que se hayan esclarecido todos los hechos”, aunque por ahora apuesta por centrarse en la “unidad”.

“El club considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos”, señaló el United en un breve comunicado.

El club del norte de Inglaterra, tras la victoria del domingo ante el Fulham a domicilio por 1-2 gracias a un gol en el último minuto, asegura que está centrado ahora en “preparar la segunda parte de la temporada y continuar el impulso, la fe y la unidad que se está creando entre jugadores, entrenador, equipo técnico y aficionados”, continuó con el comunicado para no echar más fuego al incendio.