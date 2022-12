Luis de la Fuente, nuevo seleccionador: “Quiero recuperar el espíritu de 2010″

Luis de la Fuente llega a la selección agradecido y emocionado por el nombramiento para dirigir a la selección hasta la Eurocopa de 2024, como marca la camiseta de la Roja que le entregó el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en la presentación.

El antiguo seleccionador sub’21 llega sin querer romper nada, sin entrar en conflicto con la época anterior, pero marcando distancias. “No tengo redes sociales”, dice y prefiere hablar de modelo que de sistema para referirse al juego de la selección.

“Hay una cosa innegociable, que es una idea, un modelo. Cualquier sistema se adapta, tengo que incorporar matices, conceptos, intentaremos crecer y seguir mejorando. No estamos cerrados a nada y estamos abiertos a ir cambiando cuando la necesidad lo haga oportuno”, explica De la Fuente. “Me gusta dar libertad al futbolista, todos tenemos que interpretar cuando tenemos que asumir riesgos y cuándo no”, dic por ejemplo, sobre la salida de balón con el portero. “Prefiero tener un portero que además de todo eso pare, como los nuestros, que paran mucho y nos dan muchas opciones con los pies”, añade.

De la Fuente no quiere plantearse objetivos deportivos a largo plazo, pero sí tiene un objetivo que va mucho más allá. “No quiero que haya 48 millones de seleccionadores, sino de jugadores que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Creo que el aficionado español es muy fiel a la selección, pero quiero más. Quiero recuperar el espíritu de 2010, esa vinculación con una camiseta, un sentimiento de pertenencia”, asegura.

El nuevo seleccionador no quiso hablar de casos concretos como el de Sergio Ramos, pero sí deja la puerta abierta a todos. “Todos los jugadores seleccionables tienen las mismas oportunidades”, asegura. Y se muestra feliz por poder elegir entre todos los futbolistas sin ninguna limitación. “Hasta ahora he estado trabajando con cierta limitación de edad, donde tenía que elegir jugadores de ese abanico. Ahora tengo la posibilidad de elegir cualquier futbolista de España. No cierro las puertas a nadie, soy un convencido del talento joven que hay en España, pero soy un fan de los futbolistas veteranos que tanto nos han dado y que muchos están a máximo nivel. Las puertas de la selección las tienen todos abiertas. No vamos a estar pendientes del carné de identidad”, añade.

Uno de esos futbolistas veteranos es Sergio Busquets, la bandera de la selección de Luis Enrique. “Por supuesto que cuento con Busquets, cómo no voy a contar con él”, dice.

De la Fuente llega acompañado de su equipo de trabajo habitual, con Pablo Amo como segundo entrenador, con Miguel Ángel España como entrenador de porteros y con un psicólogo, Javier López Vallejo. “El trabajo del psicólogo lo consideramos muy importante para todos, para los momentos de estrés y también para los jugadores cuando necesiten descargar la tensión que se acumula. Además, es un gran conocedor del fútbol en todos sus aspectos, por eso queremos contar con él”, asegura. López Vallejo fue portero de Osasuna y del Villarreal e internacional en todas las categorías menos en la absoluta.