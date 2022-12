Mundial de Qatar 2022: La mente manda en los penaltis y más en una Copa del Mundo

Eso de que los penaltis son una lotería es un mito. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, tres de los mejores jugadores del mundo, tienen una eficacia desde los once metros que no supera el 82%. Es decir, que ser el mejor no implica ser infalible en la pena máxima, y menos en un momento de tanta presión como es un Mundial. Cuando ya quedaste eliminado, tienes que esperar cuatro años y ya es tarde para darte cuenta de lo que pudiste haber hecho y no hiciste.

Japón, España, Brasil y Países Bajos se han quedado fuera de Qatar 2022 en la tanda de desempate e Inglaterra también dijo adiós por un penalti, porque Harry Kane, un verdadero especialista, ya había convertido uno y decidió patear otro cuando la lógica para reducir el margen de error indicaba que se lo dejara a un compañero y más aún estando enfrente Lloris, al que conoce hace mucho del Tottenham.

¿Cuánto juega la cabeza en los penaltis? ¿Por qué un especialista como Sarabia falla? ¿Por qué Neymar no se anima a pedir el cuarto y espera a un quinto lanzamiento que nunca llega? ¿Por qué los porteros han progresado tanto?

Todas esas preguntas las planteamos y desarrollamos en el libro “El penal mental: ¿preparación o suerte?” (@elpenal.mental en Instagram). Y el título incluye la palabra mental porque la cabeza juega ¡y mucho! En esta investigación el 85% de los jugadores y entrenadores entrevistados pone por delante lo mental por encima de la técnica y el físico. Hay un mito que sostiene que como no se puede llevar la presión de la competición a un entrenamiento es mejor no practicar las tandas de penaltis. Grave error: existen técnicas cognitivas como la visualización que ayudan a que la mente no diferencie entre lo imaginado y lo vivido y queda positivamente en la memoria del cuerpo. Y hay otras herramientas para manejar la presión en entrenamientos como altavoces, agentes distractores humanos al lado y detrás de la portería...

Alemania incorporó los penaltis a sus entrenamientos desde 1982 y eso hizo que se redujera muchísimo el margen de error. ¿De qué sirve chutar un día antes? De poco, pero es mejor que nada. Los lanzadores no deben cambiar la primera decisión que tienen en su cabeza sobre la marcha, según la investigación, porque en general suelen fallar.

Kobe Bryant decía que la confianza viene de la preparación y llevaba razón el mito de los Lakers, porque la práctica de la técnica es tan clave como las herramientas psicológicas para el manejo de la presión. Y esto lo confirma “Emi” Martínez, el héroe de Argentina en la tanda ante Países Bajos, que siempre que le preguntan cuenta lo bien que le viene el trabajo con su psicólogo. Precisamente con él usó las retadoras palabras de Van Gaal en la previa para que le sirvieran de motivación. Y vaya si dio resultado.

El Dr. Marcelo Roffé es psicólogo especializado en deporte, trabajó en dos Mundiales con Argentina y Colombia y escribió 20 libros. El último, “El penal mental”, que se puede comprar en la Librería Deportiva Sanz.