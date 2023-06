Nacho revela la chocante actitud de Benzema con el vestuario blanco y lanza un dardo a Luis Enrique

Nacho Fernández seguirá siendo jugador del Real Madrid la próxima temporada, tal y como confirmaba el pasado fin de semana él mismo en la concentración de la selección española para la Final Four de la Nations League. El canterano blanco, que acababa contrato este mes de junio, cerraba de una vez por todas el culebrón que rodeaba su futuro en los últimos meses, cuando todo apuntaba a que se despediría de la capital para poner rumbo a una nueva aventura.

"Voy de la mano con mi club y mi familia", explicaba el defensor. Anoche se reafirmaba en El Partidazo de Cope en que ha sido la mejor decisión y ponía en valor su relación con el presidente Florentino Pérez y con Carlo Ancelotti que le ha dado la confianza para seguir a pesar de no sentirse valorado en el inicio de temporada.

En la entrevista admitió haber recibido ofertas de Europa, Arabia y de la MLS, pero que a la hora de decidir "valoró sentirse importante". "Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Para mí lo más importante fue sentirme importante en el club y fue fácil decidir al ver superar los partidos y minutos que he jugado en otras temporadas". El defensa además reveló que tuvo un encuentro con Florentino Pérez tras el último partido de Liga contra el Athletic. "Me abrazó y me dijo que, por el momento, no se hacía una foto conmigo como la de Marco Asensio con todos los títulos", comentó.

Pero el primer capitán del Real Madrid también se sinceró sobre la salida de Benzema o el cambio que ha supuesto que Luis de la Fuente haya tomado las riendas de la selección española. Nacho sorprendió al desvelar la actitud de Benzema con el vestuario al conocerse su marcha. "Yo, personalmente, lo supe un par de días antes. No nos dijo nada a nosotros, pero en el vestuario teníamos dudas. Nos enteramos casi al mismo tiempo que vosotros. no se dirigió al vestuario ni nos comunicó nada de nada", afirmó.

Una actitud que sorprende tras 14 años compartiendo caseta con sus compañeros pero que Nacho trató de justificar: "Conozco bien a Karim y es una persona muy introvertida que, por así decirlo, le gusta llevar las cosas a escondidas. Su manera de irse le pega. En otro jugador no, pero en él, sí".

Por último Nacho quiso mostrar su respaldo al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente y enviar un dardo a Luis Enrique. "A la vista está que sí me ha venido bien el cambio de seleccionador. Con Luis Enrique no estaba yendo. Era injusto. En los últimos dos-tres años estaba en un buen momento y me vía capaz de vestir la camiseta de "La Roja", pero el ex seleccionador tenía sus gustos".

"Son decisiones que toman todos los seleccionadores pero yo sentía que estaba en mi mejor momento", concluyó haciendo alusión a la anterior etapa de 'La Roja'. El de Alcalá de Henares no pisaba Las Rozas desde octubre de 2018, la última vez que entró en los planes de Luis Enrique y ahora asegura vivir esta oportunidad con "la ilusión de un niño".