Así está el mercado de fichajes del Real Madrid: Nacho se queda

En la transición en la que está el Real Madrid, los jóvenes son tan importantes como los veteranos. Son los jugadores con experiencia los que tienen que enseñar y dirigir a los más inexpertos. De ahí la importancia de lo que se llaman los pesos pesados. Y en el Real Madrid, Nacho es uno de ellos.

El canterano, de 33 años, ha dudado acerca de su futuro, pero en una reunión con el club, ha decidido que continúa, que renueva por un año y seguirá en el Real Madrid, el equipo de toda su vida. Después del encuentro contra el Athletic, el defensa estuvo mucho tiempo tumbado en el césped, jugando con sus hijos. Parecía una despedida, pero era una reflexión, quizá la última: el estadio había despedido a Benzema, Marco Asensio, Hazard y Vinicius y había cantado "Nacho quédate" y "Ceballos quédate". El primero ya les ha hecho caso.

El segundo parece cerca de seguir, o por lo menos más cerca que hace meses, pero aún no lo tiene claro o no ha dicho sí.

Pero la cuestión principal es el delantero. Si Karim Benzema hubiese cumplido el año de contrato que se esperaba, el plan no hubiese cambiado. Ahora la apuesta ha subido: «Es evidente que hoy se despiden cuatro delanteros como Eden, Mariano, Asensio y Benzema. Ahí tenemos que meter mano y lo vamos a hacer sin prisa. Tenemos tiempo para hacerlo con calma», decía Ancelotti , que va a pilotar el equipo el próximo curso. El perfil por el que se está peinando el mercado es claro: «Buscamos un delantero que marque goles y se asocie bien con los otros. El perfil de un delantero teniendo en cuenta que tenemos dos jóvenes arriba que empiezan a tener más protagonismo. Vini Jr. desde el año pasado y Rodrygo ha progresado más este año. Será un delantero que juegue bien al fútbol como Asensio o Karim», explicaba el entrenador italiano.

Los dos futbolistas que está sondeando cumplen perfectamente ese perfil de delantero con clase, que es algo más que un delantero centro de área. Ancelotti quiere que su punta sea generador de juego, que su área de movimiento confunda a los centrales y contacte con los centrocampistas. Y por último, que su relación con Rodrygo y Vinicius sea un poco como la de Benzema: tiene que aportar la calma y la experiencia.

Kane es el que más gusta al entrenador blanco, porque puede hacer perfectamente de Benzema y llega con el hambre de tener 29 años y no coleccionar títulos. En el Tottenham no ha podido pelear por casi nada, sólo de manera circunstancial, y busca un equipo que le proporcione un salto en su carrera. En su momento sonó para irse al City, pero la llegada de Haaland es una barrera. En cambio, la temporada que viene el puesto de delantero del Real Madrid es suyo. Va a pelear por LaLiga, por la Champions y por todo lo que se juegue. Es un salto a otra realidad, quizá lo que siempre ha estado esperando.

Lo que pide el Tottenham por Kane

El problema de Kane es que tiene un año más de contrato y en el club blanco ya saben el martirio que es negociar con Levy, el jefe del Tottenham. No se olvidan los maratones para fichar a Modric y a Bale después. Kane tiene muy claro que se quiere marchar, que su carrera necesita un nuevo rumbo y eso puede ayudar a su adiós. No se van a hacer locuras. No se van a superar los cien millones. Pero el Tottenham quiere superalos.

En realidad, con Kane se llevaría a cabo la política de Real Madrid con los fichajes, la única manera de competir: esperar al último año de contrato, cuando los clubes saben que o venden o se van gratis el año siguiente. Por eso el Tottenham puede estar más cercano en esta negociación, que ya parece inevitable. Las cifras que se manejan están por debajo de los cien millones, pero aún tiene que aclararse la situación.

La llegada de Kane no significa que el Real Madrid no vaya también a por Havertz, el fino delantero del Chelsea, otro futbolista muy Benzema, con una visión de fútbol que muy pocos tienen, aunque sus registros goleadores no son espectaculares. « A día de hoy sólo tenemos dos atacantes, pero me preocupa cero porque tenemos todo el tiempo para arreglarlo. Los partidos los ganas con y sin delanteros. Los delanteros tienen más probabilidad de marcar, pero marca la diferencia cuando un equipo juega serio, compacto, con compromiso y como bloque», continuaba Carlo Ancelotti acerca de lo que busca el club. Los goles son importantes, mucho, pero no más que el delantero juegue y haga jugar.

En ese plan de renovar la delantera, Kane sería el que haría de Benzema, mientras que Havertz sería el futbolista que tiene que hacer de Asensio, un futbolista irregular pero que garantizaba goles en sus buenas temporadas.

Así, el nuevo Mariano, el delantero que tiene que ofrecer un plan B, un nueve con remate, de área, sería Joselu, que llegaría libre este verano y a sus 33 años ya tiene muy claro qué puede dar al nuevo Real Madrid que ya se está dibujando.