España convoca a Nacho para sustituir a David García

Luis de la Fuente incluyó a Nacho Fernández en la lista de la selección para sustituir a David García. El defensa del Real Madrid CF se unirá a la concentración que dará inicio el próximo viernes 9 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y es que, la baja de David García, central del CA Osasuna, que se lesionó ante el Girona FC, influyó en una modificación importante para Nacho.

España jugará contra Italia en las semifinales de la UEFA Nations League el próximo jueves 15 en Enschede (20.45 horas). Una cita muy importante en esta nueva etapa con De la Fuente al mando.

Porteros: Unai Simón, Kepa y David Raya.

Defensas: Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Nacho, Le Normand, Jordi Alba, Bernat.

Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Gavi, Canales.

Delanteros: Morata, Joselu, Rodrigo Moreno, MarcoAsensio, Nico Williams, Dani Olmo y Yeremi Pino.

Ahora mismo, el futuro de Nacho en el Madrid es una auténtica incógnita hasta el punto de que se desconoce hasta los posibles clubes interesados en él. No es ningún secreto que al canterano madridista le gustaría tener más minutos, pero eso se antoja complicado ante el gran nivel de los Militao, Rudiger y Alaba.

"Es complicado cuando no tienes un ritmo. No es fácil, para mí tampoco. Durante mi carrera he cogido un rol en el que en momentos importantes he sabido cumplir y hacerlo muy bien. Según van pasando los años me considero mejor jugador que antes. Tampoco es fácil adaptarse a cualquier posición. A mí me gustaría coger regularidad de central, pero estoy feliz de jugar y ayudar al equipo", afirmó Nacho hace unos meses.