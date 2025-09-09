La nueva sanción para Luis Suárez: no podrá jugar el siguiente torneo

Un escándalo que marcó la final. Luis Suárez protagonizó el incidente más polémico de la Leagues Cup, en la que Inter Miami cayó 3-0 frente a Seattle Sounders. Tras el pitazo final, el uruguayo se enzarzó en empujones y discusiones con integrantes del rival y terminó escupiendo a un miembro del cuerpo técnico, una acción que quedó registrada por las cámaras de televisión y que desencadenó la intervención de los comités disciplinarios, la primera sanción afectaba directamente a Suárez para la Leagues Cup, sin embargo la MLS ha decidido ir más allá.

Sin Leagues Cup 2026 y más partidos en la MLS

La Major League Soccer confirmó este lunes un castigo adicional para el delantero uruguayo. El comité disciplinario decidió suspenderlo tres partidos en la temporada regular, una sanción independiente a los seis encuentros que ya le había impuesto la organización de la Leagues Cup por el mismo incidente.

De esta forma, el castigo total asciende a nueve partidos oficiales, seis en la próxima edición de la Leagues Cup, lo que significa que se perderá la siguiente edición de la competición, y tres en la MLS. Los tres partidos de castigo en la MLS complican la situación de las 'Garzas' en septiembre. Suárez estará ausente en la visita a Charlotte, en el reencuentro inmediato contra Seattle Sounders y en el duelo frente a DC United, tres compromisos que pueden resultar determinantes en la lucha por los puestos de playoffs y que pondrán a prueba la capacidad de reacción del equipo sin su máximo referente ofensivo.

Antecedentes polémicos de Luis Suárez

El castigo impuesto en la MLS no es el primero de gran repercusión en la carrera de Luis Suárez. En 2013, cuando jugaba en el Liverpool, fue suspendido con diez partidos en la Premier League por morder a Branislav Ivanović. Un año más tarde, durante el Mundial de Brasil 2014, la FIFA lo castigó con nueve partidos oficiales y cuatro meses de inactividad por un incidente similar con Giorgio Chiellini.

En total, el uruguayo ha acumulado varias sanciones relevantes a lo largo de su trayectoria, y la más reciente en Estados Unidos se suma a esa lista. En esta ocasión, la combinación de los seis partidos en la Leagues Cup y los tres en la MLS lo dejará sin competir en torneos oficiales hasta finales de septiembre, además de excluirlo por completo de la próxima edición de la Leagues Cup.